Excursión espectacular en plena naturaleza a tan solo 10 minutos de Igualada

La ruta a una hora de Barcelona ideal para hacer en otoño: encontrarás castillos, jardines botánicos y ermitas a pares

Una cascada escondida y pozas de agua cristalina: La espectacular ruta de senderismo que debes hacer en Tarragona

El Gorg del Nafre

El Gorg del Nafre / EP

Cristina Clopés

Cualquier época del año es buena para hacer una escapada a la naturaleza. Si tienes niños y ganas de pasar un día de lo más fantástico, te dejamos una ruta a un gorg impresionante de la Anoia que se encuentra a solo 10 minutos de Igualada.

El Gorg del Nafre

Descubre un espacio rodeado de naturaleza, con un gran hoyo formado en la Riera Gran, donde podrás contemplar una cascada de 5 metros. Este espacio natural de agua tiene entre unos 15 y 18 metros de diámetro y lo podréis encontrar en Copons.

Además, cerca del gorg hay una zona de pícnic. ¡Recordad limpiar el espacio donde comáis, para mantener nuestros espacios naturales protegidos y bien conservados!

Cómo llegar al Gorg del Nafre

Tendremos que ir en dirección a Copons por la C141z, y cuando lleguéis al km 52,53, encontraréis un desvío y un aparcamiento público; podéis dejar el coche allí.

Después tenéis que ir en dirección al camino de la Font de la Vila; allí encontraréis un poste con la información referente al gorg y a la zona de pícnic. En menos de 10 minutos estaréis en el gorg.

Seguridad

  • En época estival es posible bañarse en el Gorg. Si te bañas, cuidado con las rocas resbaladizas.
  • La profundidad del gorg puede variar: no te lances si no conoces la profundidad.
  • No hay socorrista ni cobertura telefónica en algunos tramos.
  • Si vas con niños, vigílalos de cerca en todo momento.

Consulta la previsión meteorológica

Evita días de lluvia o tormenta: pueden hacer aumentar el caudal de la riera y hacer peligrosa la estancia.

Los mejores días son soleados, con temperaturas suaves.

