El horóscopo de mañana, sábado 22 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 22 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hacer un alto en su actividad profesional puede resultar gratificante y conveniente. Procure no pecar de presuntuoso en sus relaciones sociales. Normalidad en sus relaciones afectivas. Controle su dieta.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Habrá algunos temas de negocios que deberá estudiar bajo otro prisma. En el plano familiar surgirán cosas que no admitirán demoras y que deberá solucionar. Encontrará en su entorno más ayuda de la que cabía esperar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su trayectoria profesional parece que ha entrado en un punto muerto del que le costará salir. Posibilidad de acudir a una cita, que resultará especialmente interesante si no tiene pareja. Será un día con connotaciones románticas muy especiales.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Si es paciente conseguirá que sus socios o compañeros compartan sus opiniones. Por la tarde es muy posible que le abandone su sentido común. Procure no dejarse llevar de sus impulsos y piense antes de actuar si no quiere que después le lluevan los problemas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el terreno profesional surgirá algo que hará que su imaginación se desborde. En el plano familiar acaso deba tomar importantes decisiones. La noche será propicia a las confidencias y al amor.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Espere el momento propicio y dispondrá de la fuerza y el vigor suficientes para solucionar sus problemas profesionales. Relaciones afectivas gratas. Recibirá esas noticias que ha esperado durante tanto tiempo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Es posible que su actuación cause una excelente impresión en el campo profesional. Un niño acaso le de más de un quebradero de cabeza. Posibilidad de chocar frontalmente con su pareja si intenta imponer su opinión.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su espíritu emprendedor conseguirá abrirle muchas puertas en el terreno profesional, pero deberá cuidar al máximo los pequeños detalles. Quizás deba esforzarse y ser paciente con un familiar. Dedique la noche a descansar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En los terrenos profesional y económico todo marchará a total satisfacción. Si va de compras posibilidad de que se exceda en lo que adquiera. Usted y su pareja vivirán momentos muy felices.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sus conversaciones de negocios tendrán éxito y le brindarán posibilidades de hacer dinero de varias formas distintas. En el plano afectivo también soplarán vientos muy favorables. Día excelente, que debería aprovechar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Sus objetivos se centrarán en conseguir una mayor dimensión profesional. Sea minucioso y estudie a fondo todas las posibilidades. Intente dedicar más tiempo a su familia y, muy en especial, a su pareja.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Buen momento para actividades creativas, en las que conseguirá buenos logros. En el plano afectivo tratar de enfocar con la cabeza lo que debe hacerse con el corazón no dará buenos resultados. Procure ser más accesible para las personas de su intimidad.