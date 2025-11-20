¿No duermes bien? Esta es la temperatura ideal para un buen descanso, según la neurocientífica Rachel Barr

Descansar bien es esencial para la salud física y mental, además de que dormir es una necesidad del ser humano, sin la cual no sobrevive.

Al ser un pilar fundamental en la vida, se debe cuidar la calidad del sueño tanto como se cuidan otras necesidades biológicas.

Productivos, pero con sueño

Dormir bien se convierte en una tarea complicada cuando la vida requiere cada vez más de inmediatez y de productividad. El estrés y la ansiedad que estas responsabilidades generan, sumado a, sobre todo, el consumo de pantallas diario no permiten descansar al completo cuando llega la hora de meterse en la cama.

A veces, más es menos

A veces se confunde el hecho de que las horas de sueño son recuperables, y no es así. El verdadero cambio es notable cuando se intenta mejorar la calidad de ese tiempo de descanso, y no su cantidad, puesto que es cierto que no por más horas dormidas más se descansa.

La neurocientífica y divulgadora Rachel Barr, también escritora de 'How to make your brain your best friend' ('Cómo hacer de tu cerebro tu mejor amigo') expone en sus vídeos en Tiktok tres sencillos trucos para mejorar la calidad de nuestro tiempo de descanso.

La experta, cuyo campo de investigación es el sueño, ha asegurado que estas tres claves están respaldas por la ciencia, por lo que ponerlas a prueba puede traer muy buenos resultados en la mejora del sueño.

Tres claves

En primer lugar, Barr propone mantener la habitación a una temperatura fresca y, según lo recomendado, esta sería de entre 16 y 19 grados. La neurocientífica ha asegurado que esto favorece a los "procesos químicos y ritmos delicados" que lleva a cabo el cerebro mientras descansamos.

La siguiente clave no sorprende, ya que muchos científicos y especialistas del sueño llevan tiempo alertando de las consecuencias de mirar pantallas antes de ir a dormir y al despertar. Barr ha comentado también en su vídeo que la cama solo debe utilizarse para dormir y que deben evitarse actividades extras como mirar el móvil, la televisión o hablar con la persona con la que duermas en ese momento.

Evitar esas distracciones permite al cerebro crear una fuerte conexión con la cama como "lugar de descanso".

La importancia de los horarios

En tercer lugar, la experta habla de la importancia de establecer horarios: "el cerebro funciona como un jubilado", asegura Barr: si nos acostumbramos a una rutina predecible, él sabe cuándo debe liberar melatonina por la noche y cuándo cortisol por la mañana.

Es por ello que se debe poner como hábito acostarse y despertarse en un horario regular, incluso los fines de semana.

Estas son las tres soluciones que Barr da en su vídeo a una de sus seguidoras, que le ha preguntado sobre algún consejo para dormir mejor.