Una cascada escondida y pozas de agua cristalina: La espectacular ruta de senderismo que debes hacer en Tarragona

Tarragona guarda secretos naturales que muchos aún no conocen. Entre montañas, bosques de pinos y aldeas de piedra, el Toll de l’Olla, en el Parque Natural de las Muntanyes de Prades, se ha convertido en uno de los destinos más buscados por los amantes del senderismo y la naturaleza. No solo por la belleza del entorno, sino también por la sensación de descubrimiento que ofrece: un paraje escondido, al final de un sendero que parece conducir a otro mundo.

La ruta comienza en el pequeño pueblo de Farena, una joya rural del interior de Tarragona con calles empedradas y casas de piedra. Desde allí, un sendero señalizado desciende suavemente siguiendo el curso del río Brugent, entre sombras frescas, olor a tierra húmeda y el sonido constante del agua que corre. En apenas media hora de caminata, el paisaje se abre y aparece la postal: una cascada natural de unos 10 metros de altura que cae sobre una poza de color esmeralda.

El Toll de l’Olla es el típico lugar donde el tiempo se detiene. Las raíces sobresalen de la roca, el agua forma remolinos y la luz se filtra entre las hojas creando reflejos que cambian a cada minuto. En verano, muchos aprovechan para bañarse; en otoño, el bosque se tiñe de amarillos y rojos, y el lugar adquiere un aire casi mágico.

El camino no tiene dificultad técnica y es perfecto para hacerlo en familia. El trayecto completo (ida y vuelta) es de unos 5 kilómetros, con un desnivel muy suave (100 metros de desnivel positivo). A lo largo del recorrido hay varios puntos donde detenerse: pequeños miradores naturales, pozas intermedias y rincones donde el río forma pequeñas cascadas secundarias.

El entorno del Brugent es uno de los más bien conservados de las Muntanyes de Prades. En los márgenes del camino crecen alcornoques, encinas y avellanos, y es fácil ver libélulas, ranas e incluso truchas en los tramos más tranquilos del cauce. La zona forma parte de la Red Natura 2000, lo que garantiza su protección ambiental.

La ruta se puede completar con la visita al propio Farena, donde aún se respira el ambiente rural de las montañas tarraconenses. Desde su plaza principal, se divisa el valle del Brugent y las cumbres del Prades, recordando que a veces los lugares más bellos se esconden lejos del asfalto.