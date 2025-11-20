El horóscopo de mañana, viernes 21 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 21 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tenga cuidado con sus pertenencias o correrá el riesgo de extraviar algo de importancia. Sentirá deseos de ampliar su actividad profesional y, más aún, de empezar otra paralela. Procure estar seguro de lo que quiere antes de tomar una decisión.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Muéstrese comedido en sus opiniones o puede suscitar una situación violenta de forma innecesaria. Riesgo de fricciones con amigos, que le será fácil evitar si se lo propone. El día, en su conjunto, será bueno si se muestra prudente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Recibirá buenas noticias que le harán sentirse feliz, Sus proyectos creativos encontrarán vía libre. Relaciones afectivas gratas a todos los niveles. Un viaje de corta duración puede resultar excelente.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Anticípese a los demás y procure llevar la iniciativa. Es posible que deba centrarse en asuntos familiares que requerirán una gran dosis de prudencia por su parte. Trate de mostrar en todo momento la mayor consideración.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La esperada visita de un familiar no llegará a realizarse. Procure ser positivo a la hora de aceptar un cambio de planes y no deje aflorar el mal humor. Su pareja se las ingeniará para hacerle pasar una velada íntima y romántica.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

A través de actividades creativas y de sus aficiones encontrará la tranquilidad que necesita. Altibajos en sus relaciones amistosas y normalidad en su vida familiar. Quizás deba atender un compromiso ineludible, pero procure no gastar más de lo que puede.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El teléfono le absorberá mucho tiempo, pero le compensará. Buenas relaciones familiares. Hoy tendrá ocasión de pasarlo bien. Acepte, sin pensarlo, una posible invitación.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Buen momento para actividades creativas. Los viajes cortos se presentan con auspicios muy favorables. Por mucho que se empeñe no conseguirá la cooperación que busca, sobre todo en el entorno familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Amanecerá rebosante de energía y dispuesto a la acción. Sus buenas ideas le allanarán el camino hacia el éxito. En sus relaciones sociales no pasarán desapercibidos su carisma personal y su talante vencedor.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un rumor podría alarmarle. Trate de comprobarlo antes de preocuparse, ya que es muy posible que le llegue de forma exagerada y no ajustada a la realidad. El clima familiar será variable, debido a disparidad de criterios difíciles de aunar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El día se presenta excelente para actividades en grupo. También estará bien dispuesto para acometer trabajos intelectuales de envergadura. Sea comedido después de anochecer y no se conceda demasiados caprichos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy habrá acontecimientos que favorecerán de forma indirecta su trayectoria profesional. Es posible que un amigo le pida un favor. Acaso se origine una situación familiar en la que deba actuar de moderador. Procure ser diplomático.