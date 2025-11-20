Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Black Friday 2025 en directo: las mejores ofertas minuto a minuto Philips, Finish, De'Longhi...

Amazon acaba de empezar este 20 de noviembre su campaña de Black Friday, y para que aproveches los descuentos y ofertas más increíbles de estos días que culminan en el esperadísimo Cyber Monday, te hemos recopilado algunos de los productos que tanto llevabas deseando, ¡a su precio más bajo!

Black Friday 2025 en directo: las mejores ofertas minuto a minuto Philips, Finish, De'Longhi...

Black Friday 2025 en directo: las mejores ofertas minuto a minuto Philips, Finish, De'Longhi... / Cortesía

Marina Vázquez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sigue en ESNCIAL, el minuto a minuto del Black Friday con las mejores ofertas del evento para evitar que te quedes sin stock... hay descuentos en todas las categorías.

Actualizar

De 80 a 39 euros: el EA Sports FC 26

Cuenta con los mayores estrellas de los clubes y competiciones más importantes de The World's Game, con más de 20 000 futbolistas, 750 clubes y selecciones nacionales, 120 estadios y 35 ligas EA SPORTS FC 26 Standard Edition para PlayStation 5 contiene el juego completo de FC 26 Juega con colegas en diferentes plataformas.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

De 165 a 85 euros: la maleta de cabina preferida por los turistas, a su precio mínimo

Disponible en una amplia gama de tonalidades, esta maleta de cabina que destaca por su resistencia y ligereza se posiciona como una magnífica opción para adquirir en el Black Friday. Más ahora que cuenta con casi un 50 % de descuento.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

Por solo 85 euros (antes 180): el reloj más clásico y versátil de Tommy Hilfiger que nunca falla

"Es el gran clásico". "El reloj analógico por excelencia". "La opción que nunca falla", son algunos de los comentarios más repetidos de las 11.000 valoraciones sobresalientes que han dejado los usuarios. Y no les falta razón.

Si quieres aprovechar el Black Friday para hacerte con las mejores opciones de regalo... este reloj de Tommy Hilfiger lo es. Un acierto indiscutible.. como bien matizan sus más de 100 unidades vendidas en las últimas horas.

El porqué recae en que más allá de contar con un diseño de lo más versátil, este reloj de cuarzo multunfuncional -disponible en otras tonalidades- presenta tres subesferas que ayudan a gestionar por completo el tiempo, es superligero y, sinceramente, no hay ocasión donde no combine o case a la perfección con el look elegido.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

Rebajado casi 100 euros, el abrigo de Helly Hansen alcanza su precio mínimo en el Black Friday

No hay temporada invernal en la que falte una chaqueta Helly Hansen. Y aunque el calor aún no nos haga pensar en el armario de otoño-invierno… en pocas semanas te vas a acordar de ese abrigo de calidad que dejaste pasar cuando tenía casi un 50 % de descuento.

Porque este modelo, con su diseño mullido y excelente aislamiento, es mucho más que una prenda de temporada: es una apuesta segura, atemporal, y un auténtico básico que no puede faltar en tu fondo de armario.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

De 80 a 29 euros: el edredón reversible que arrasará este Black Friday

Su relleno de fibra hueca siliconada mantiene el calor sin causar exceso de sudor, favoreciendo la transpiración y garantizando una temperatura cómoda toda la noche.

Además, su tejido exterior es suave al tacto y altamente transpirable, lo que proporciona un confort duradero. Perfecto para quienes buscan un descanso cálido y confortable sin sensación de agobio térmico.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

El pack de 150 cápsulas de Fairy para conseguir una vajilla reluciente

Rebajadísimas las mejores cápsulas de la colección de limpieza Fairy para eliminar hasta los restos más difíciles o la grasa incrustada de la vajilla, según los usuarios. Las mismas que consiguen que los platos, vasos y demás luzca reluciente e, incluso, parezca nueva.

De ahí a que en las últimas horas haya sumado más de dos mil unidades compradas.  

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F
  2. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  3. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  4. Paco Maqueda, obrero desde los 14 años y propietario de una empresa de reformas: 'Con 65 años empiezo a vivir otra vez
  5. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  6. OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España
  7. España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
  8. María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda

La verdadera relación entre la Lotería de Navidad y San Pancracio: lo que no sabías

La verdadera relación entre la Lotería de Navidad y San Pancracio: lo que no sabías

Más radares y más controles de velocidad en la AP-7 en Terres de l'Ebre para parar el incremento de víctimas mortales

Más radares y más controles de velocidad en la AP-7 en Terres de l'Ebre para parar el incremento de víctimas mortales

Bolaños sobre el caso Cerdán: “Hemos investigado y no hay nada que pueda comprometer al partido”

Bolaños sobre el caso Cerdán: “Hemos investigado y no hay nada que pueda comprometer al partido”

Puigdemont, en el aniversario de la muerte del dictador: "Fake news, Franco no ha muerto"

Puigdemont, en el aniversario de la muerte del dictador: "Fake news, Franco no ha muerto"

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

ERC, EH Bildu y BNG rechazan conmemorar los 50 años de monarquía por ser "heredera" del franquismo

ERC, EH Bildu y BNG rechazan conmemorar los 50 años de monarquía por ser "heredera" del franquismo

El alcalde de Belén participará en el encendido de las luces de Navidad de Barcelona

El alcalde de Belén participará en el encendido de las luces de Navidad de Barcelona

"Exquisitas": El bar de Barcelona venerado por sus patatas bravas

"Exquisitas": El bar de Barcelona venerado por sus patatas bravas