En Directo
Black Friday 2025 en directo: las mejores ofertas minuto a minuto Philips, Finish, De'Longhi...
Amazon acaba de empezar este 20 de noviembre su campaña de Black Friday, y para que aproveches los descuentos y ofertas más increíbles de estos días que culminan en el esperadísimo Cyber Monday, te hemos recopilado algunos de los productos que tanto llevabas deseando, ¡a su precio más bajo!
De 80 a 39 euros: el EA Sports FC 26
De 165 a 85 euros: la maleta de cabina preferida por los turistas, a su precio mínimo
Por solo 85 euros (antes 180): el reloj más clásico y versátil de Tommy Hilfiger que nunca falla
Rebajado casi 100 euros, el abrigo de Helly Hansen alcanza su precio mínimo en el Black Friday
De 80 a 29 euros: el edredón reversible que arrasará este Black Friday
El pack de 150 cápsulas de Fairy para conseguir una vajilla reluciente
Sigue en ESNCIAL, el minuto a minuto del Black Friday con las mejores ofertas del evento para evitar que te quedes sin stock... hay descuentos en todas las categorías.
Cuenta con los mayores estrellas de los clubes y competiciones más importantes de The World's Game, con más de 20 000 futbolistas, 750 clubes y selecciones nacionales, 120 estadios y 35 ligas EA SPORTS FC 26 Standard Edition para PlayStation 5 contiene el juego completo de FC 26 Juega con colegas en diferentes plataformas.
Disponible en una amplia gama de tonalidades, esta maleta de cabina que destaca por su resistencia y ligereza se posiciona como una magnífica opción para adquirir en el Black Friday. Más ahora que cuenta con casi un 50 % de descuento.
Por solo 85 euros (antes 180): el reloj más clásico y versátil de Tommy Hilfiger que nunca falla
"Es el gran clásico". "El reloj analógico por excelencia". "La opción que nunca falla", son algunos de los comentarios más repetidos de las 11.000 valoraciones sobresalientes que han dejado los usuarios. Y no les falta razón.
Si quieres aprovechar el Black Friday para hacerte con las mejores opciones de regalo... este reloj de Tommy Hilfiger lo es. Un acierto indiscutible.. como bien matizan sus más de 100 unidades vendidas en las últimas horas.
El porqué recae en que más allá de contar con un diseño de lo más versátil, este reloj de cuarzo multunfuncional -disponible en otras tonalidades- presenta tres subesferas que ayudan a gestionar por completo el tiempo, es superligero y, sinceramente, no hay ocasión donde no combine o case a la perfección con el look elegido.
Por 12 euros, hazte con este pack de 24 pares parches antiedad de Grace & Stella
Se ha convertido en uno de los productos más codiciados en el terreno beauty de los últimos años y, la verdad, después de probarlo… no es para menos.
Al fin y al cabo, no se puede conseguir todos los días por unos 12 euros los parches antiedad que arrasan en Amazon por ser capaces de borrar cualquier signo de la edad en minutos.
Rebajado casi 100 euros, el abrigo de Helly Hansen alcanza su precio mínimo en el Black Friday
No hay temporada invernal en la que falte una chaqueta Helly Hansen. Y aunque el calor aún no nos haga pensar en el armario de otoño-invierno… en pocas semanas te vas a acordar de ese abrigo de calidad que dejaste pasar cuando tenía casi un 50 % de descuento.
Porque este modelo, con su diseño mullido y excelente aislamiento, es mucho más que una prenda de temporada: es una apuesta segura, atemporal, y un auténtico básico que no puede faltar en tu fondo de armario.
Por menos de 8 euros, el set de tres calzoncillos de Calvin Klein
Nunca se tiene suficiente ropa interior, y este pack de tres calzoncillos Calvin Klein es la elección ideal. Por menos de 8 euros cada uno, ofrecen un diseño cómodo que se ajusta perfectamente al cuerpo, garantizando confort durante todo el día.
De 80 a 29 euros: el edredón reversible que arrasará este Black Friday
Su relleno de fibra hueca siliconada mantiene el calor sin causar exceso de sudor, favoreciendo la transpiración y garantizando una temperatura cómoda toda la noche.
Además, su tejido exterior es suave al tacto y altamente transpirable, lo que proporciona un confort duradero. Perfecto para quienes buscan un descanso cálido y confortable sin sensación de agobio térmico.
El pack de 150 cápsulas de Fairy para conseguir una vajilla reluciente
Rebajadísimas las mejores cápsulas de la colección de limpieza Fairy para eliminar hasta los restos más difíciles o la grasa incrustada de la vajilla, según los usuarios. Las mismas que consiguen que los platos, vasos y demás luzca reluciente e, incluso, parezca nueva.
De ahí a que en las últimas horas haya sumado más de dos mil unidades compradas.
Por solo 25 euros (antes 60): las zapatillas Puma Smash con más de 50.000 valoraciones
Si estás buscando unas zapatillas para adquirir en el Black Friday ... este modelo de Puma son una perfecta opción.
Con más de 50.000 valoraciones sobresalientes, este modelo se ha posicionado como uno de los grandes favoritos por los usuarios. Y no es para menos: cuentan con un diseño de lo más versátil, cómodo y, sin duda, de lo más práctico.
