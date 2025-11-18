Fútbol
Estas son las zapatillas de moda entre los futbolistas de élite
Eduardo Camavinga, Marcus Rahsford y Erling Haaland ya utilizan el modelo Mind 001, un calzado "neuronal"
Los 'outfits' de los jugadores de fútbol siempre han generado gran interés y conversación entre los aficionados, los medios y los expertos en moda. Actualmente, este fenómeno ha tomado aún más relevancia debido a las nuevas tendencias que dominan el mundo de la moda.
El último 'look' que está en boca de todos es el de Eduardo Camavinga, jugador del Real Madrid, durante la concentración de la selección francesa en Clairefontaine. El mediocentro llevó unas bambas rojas que llamaron la atención de todos.
Aunque a simple vista podrían parecer zapatos decorativos, en realidad se trataba de las Nike Mind 001, un innovador experimento de la marca estadounidense. No solo las lleva Camavinga, ya que también las utilizan la mayoría de los futbolistas de la selección inglesa. Además, Marcus Rashford y Erling Haaland ya han sido cazados usando este modelo.
Antes de la concentración del combinado inglés, la Federación repartió oficialmente las Nike Mind como parte del equipamiento obligatorio, ya que no se trata de un elemento meramente estético, sino de unas zapatillas basadas en principios de neurociencia.
Este nuevo modelo está diseñado para mejorar la concentración, la calma y la sensación de presencia durante las reuniones técnicas.
El responsable de este modelo, Eric Avar, una de las personalidades más destacadas en la compañía, presentó el proyecto: "Buscamos un despertar sensorial".
Desde la página web, apuntan que "este modelo incorpora unos grandes nodos en la suela exterior que presionan tus pies en cada pisada, activando las áreas sensoriales del cerebro para ayudarte a conectar con tu entorno y estar presente en todo momento. Porque, cuando el adversario es fuerte, la actitud es clave para ganar".
¿Cómo se pueden conseguir?
A día de hoy, este nuevo modelo de Nike no está disponible a la venta, pero saldrá próximamente a un precio más que asequible para todo el mundo: 84,99 euros.
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
- La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
- Antonia Navarro, jubilada con 800 euros de pensión: 'He trabajado desde los 14 años y solo me han dejado cotizar 28
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- España es una de las economías de la UE que más crece pero sus salarios lo hacen por debajo de la media
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- Más allá de Rosalía, la religión repunta entre los jóvenes: 'Podemos hablar de brotes verdes y de luces