Consejos prácticos
Las tres claves de un experto en humedades para tender la ropa dentro de casa en invierno: "Con una correcta ventilación"
Este es el truco para dejar la mampara de la ducha como nueva
Adiós manchas amarillas en el váter: así es la mezcla casera que lo deja como nuevo
Luis Alloza
Tender la ropa dentro de casa se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchas personas. Son muchos los hogares que, por costumbre, deciden llevar a cabo esta acción en el interior de sus domicilios durante los meses de otoño e invierno. Las heladas nocturnas, las lluvias o la ausencia de una terraza para colocar nuestra ropa mojada hacen que esta práctica se traslada al interior de nuestros hogares.
Sin embargo, debemos tener cuidado. Detrás de este gesto se esconde una amenaza silenciosa que puede salir en algunas partes de nuestros hogares en forma de humedades. Manchas en las paredes, una sensación constante de frío o el olor a cerrado suelen ser las primeras señales de un exceso de humedad ambiental en el interior de nuestra casa. Los expertos en humedades advierten que secar la ropa en interiores puede aumentar considerablemente el nivel de vapor en el ambiente, llegando a crear las condiciones perfectas para la aparición de condensación y moho.
La opinión de un experto sobre el tema
Las redes sociales se han llenado de expertos que deciden recurrir a este tipo de plataformas para dar su visión sobre un tema. En este caso, Valentín Naranjo, experto en humedades y calidad del aire, ha recordado que "tender en el interior no tiene por qué ser un problema si se hace de forma correcta". El exceso de humedad dentro de una vivienda no solo daña los materiales del hogar, sino que también puede generar algún problema de salud a nuestro organismo, especialmente entre personas con problemas respiratorios.
A pesar de todo, tender la ropa dentro de casa sin generar humedad es posible. Naranjo en su vídeo de TikTok desvela tres acciones que debemos llevar a cabo para mantener nuestro hogar intacto:
- Evita tender en el dormitorio. "Nunca tiendas la ropa en tu dormitorio", señala Naranjo. La humedad que desprenden las prendas mojadas se adhiere fácilmente a las paredes y al colchón, lo que puede generar moho y malos olores difíciles de eliminar.
- Ventila mientras tiendes. Abrir las ventanas o utilizar un extractor o deshumidificador mientras la ropa se seca es fundamental para que la humedad no se acumule en el ambiente. "Con una correcta ventilación se puede tender dentro sin que la casa sufra las consecuencias", explica el experto.
- No uses el radiador. Aunque secar la ropa encima del radiador pueda parecer una solución rápida, Naranjo desaconseja esta práctica. "El calor directo provoca más condensación y, por tanto, más humedad", advierte. Además, puede afectar al rendimiento del sistema de calefacción y aumentar el consumo energético.
Con pequeñas rutinas y un poco de prevención, es posible mantener el hogar seco, saludable y libre de moho incluso en los días más fríos del año.
