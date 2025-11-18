Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mascotas

Más de 1.000 perros se llaman 'Messi' en Catalunya: otros nombres de animales que rinden homenaje a ídolos deportivos

Los nombres de los perros y gatos se escogen por motivos diversos y la idolatría es uno de ellos

Es oficial: ya hay más mascotas que bebés en Catalunya y estos son los motivos

Un perro en un aimagen de archivo.

Un perro en un aimagen de archivo. / PIXABAY

Pol Langa

Pol Langa

En Catalunya se registraron más de 1,6 millones de mascotas en el año 2024, entre las cuales 1,3 millones eran perros y 344.000 eran gatos.

De hecho, la cifra aumenta cada año, ya que en 2015 había algo más de 1,1 millones de mascotas registradas según los datos del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), y en 2021 ya se identificaron a 1,5 millones tras la pandemia. En total, un crecimiento del 46% en el lapso de nueve años.

Con tanto animal en casa, los nombres pueden llegar a ser muy variopintos, y cada propietario escoge el de su mascota en función de sus propios criterios, como su color, cómo se llamaban antiguos animales de compañía o simplemente, porque les queda bien.

El argentino Leo Messi, durante un partido del FC Barcelona.

El argentino Leo Messi, durante un partido del FC Barcelona. / .

Otros, en cambio, rinden homenaje a sus ídolos decidiendo poner el mismo nombre a su perro. Un claro ejemplo es Leo Messi, exjugador del FC Barcelona y para muchos el mejor futbolista de la historia que pasó 16 temporadas dando alegrías cada semana a los culés.

De hecho, según informa Catalunya Ràdio, en Catalunya hay 1.166 perros que están registrados con el nombre 'Messi', aunque también hay 14 que se llaman 'Lamine' y cuatro 'Yamal', en referencia a la joven perla de la cantera, que aunque tan solo hace tres temporadas que saltó al máximo nivel ya empieza a dejar huella en la afición azulgrana.

Un perro en una imagen de archivo

Un perro en una imagen de archivo / ARCHIVO

Para corroborarlo, han hablado con algunos propietarios cuyas mascotas se llaman como el astro argentino y han explicado el motivo de esta elección de nombre: "Es fruto de la etapa Guardiola, los años que se ganaba todo y todo era una fiesta, vivíamos en una euforia colectiva. Tuvimos un perro y le pusimos Messi en honor a la felicidad que nos dio, los mejores años de mi vida", comentaba uno de ellos.

El fútbol no es el único deporte que inspira los nombres de los perros y gatos del territorio: "Yo tuve un teckel al que le puse 'Aito', porque estaba enamorada de Aito García Reneses", comenta otra propietaria, otro referente, en este caso del baloncesto azulgrana.

Más allá de las leyendas del pasado y cracks del futuro del Barça, también hay 98 mascotas que se llaman 'Figo', el considerado mayor traidor de la historia del club: "¿Esto son solo nombres de gatos y de perros, no hay cerdos? Porque alguna rata encontraríamos", preguntan en el plató.

Sin embargo, estos no son los únicos nombres curiosos que se pueden encontrar en las mascotas de Catalunya: hay 72 casos de 'Rosalía' y 47 'Trump' e incluso algún 'Francesc'.

TEMAS

