Parques infantiles
El parque considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
Este entorno de la provincia malagueña cuenta con atracciones para niños con movilidad reducida
"Tobogán espectacular": los parques infantiles de Barcelona en el que tus hijos alucinarán
El mejor parque de España está en Málaga. Así lo sentenciaron en 2016 los premios entregados en el concurso nacional realizado con motivo de la Feria ExpoAlcaldía de Zaragoza, que entregó a este entorno de la provincia malagueña el Columpio de Oro, destinado a las mejores áreas de juegos para niños. Una distinción que se comprende al pasear por su entorno y observar su infraestructura y su variedad de atracciones, con toboganes de once metros de altura y su propia tirolina.
Este parque infantil considerado el mejor en la categoría de ciudades de menos de 50.000 habitantes es el parque de La Negrita de Antequera, un recinto que dispone de un diseño original que representa uno de los elementos más destacados de la comarca, las aceitunas, a través de sus cestas y toboganes que simulan ser este fruto.
El mejor parque de España, en Málaga
Para permitir el disfrute de toda la familia y todas las edades, este parque que tiene capacidad para albergar a 200 niños está formado por tres zonas diferenciadas, una de paseo, otra de descanso y una de juego.
En esta última se puede encontrar toda clase de atracciones, como sus toboganes de tubo de hasta once metros de altura, un circuito de tubos de ocho metros de longitud o una tirolina de 25 metros. A estos se suman sus elementos para trepar, los muelles para saltar, colchonetas elásticas y toda clase de estructuras que simulan aceitunas.
Y para que todos los niños puedan disfrutar de sus infraestructuras, este parque cuenta con diversos columpios destinados a niños con movilidad reducida.
Zona de descanso para las familias en el mejor parque de Málaga
Además, los padres podrán descansar en la cafetería situada frente a la zona de juegos y tomar un aperitivo mientras vigilan a sus hijos. En cuanto a la zona de paseo, las familias cuentan con el conocido 'Paseo Real', en el que pueden disfrutar de una amplia zona de jardines en la que descansar e, incluso, realizar un pícnic en su sombraje.
De igual modo, en este punto existe un templete en el que se hacen conciertos y actuaciones al aire libre, así como una zona de deporte para los más mayores. Todo esto convierte el parque La Negrita de Antequera en uno de los más completos de la provincia malagueña.
