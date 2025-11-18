El truco legal de las cervezas “especiales”: Miguel Sánchez, experto cervecero, aclara la diferencia entre la Mahou verde y roja

La pregunta de por qué existen dos versiones tan populares como la Mahou verde y la Mahou roja ha intrigado a un sinfín de consumidores. Miguel Sánchez, un reconocido experto en cervezas y divulgador a través de plataformas como TikTok, ha puesto fin a esta incógnita, ofreciendo una explicación sencilla pero profundamente técnica. Su vídeo, que rápidamente se ha vuelto viral, desvela que la clave de la diferencia entre estas dos variedades de Mahou reside en un concepto fundamental para los maestros cerveceros: el extracto seco primitivo. Este término, aunque pueda sonar complejo, es el pilar sobre el cual se construyen las características esenciales de una cerveza, desde su cuerpo hasta su graduación alcohólica y, por supuesto, su sabor. La explicación de Sánchez subraya la rigurosidad y el fundamento científico detrás de la elaboración cervecera, disipando la idea de que estas distinciones son meramente estratégicas de marketing.

La ley cervecera española y el extracto seco primitivo

Contrariamente a la creencia popular de que las denominaciones en las etiquetas de cerveza son solo una estrategia publicitaria, Miguel Sánchez aclara que, en España, la clasificación de las cervezas responde a una legislación estricta. La palabra "especial", que adorna las etiquetas de muchas cervezas, lejos de ser un mero adjetivo promocional, constituye un criterio técnico y de cumplimiento obligatorio. El experto detalla que todo gira en torno a la "chicha" o la concentración de sólidos presentes en el líquido antes de su proceso de fermentación. Este mosto, compuesto principalmente por cereales malteados y agua, es lo que se conoce como extracto seco primitivo.

Sánchez utiliza una analogía muy clara, comparando este mosto con un "caldo de cereales". La concentración de este caldo es crucial, pues a mayor densidad, más alimento disponible tienen las levaduras durante la fermentación. Este alimento adicional permite a las levaduras producir una mayor cantidad de alcohol y desarrollar una paleta de sabores más compleja y pronunciada. Por ende, la concentración del extracto seco primitivo es el factor determinante que establece si una cerveza resultará más suave y ligera o, por el contrario, presentará un mayor cuerpo y carácter. Es una cuestión de ciencia y precisión que define el perfil sensorial de cada bebida.

Mahou verde, roja y la categoría "especial": un vínculo legal

La explicación de Miguel Sánchez sobre las diferencias entre la Mahou verde y la roja se vuelve particularmente interesante al relacionarla con la clasificación legal. Una cerveza con un extracto primitivo que oscila entre el 10% y el 11% se traduce en un producto más ligero, con un sabor más suave y, consecuentemente, una graduación alcohólica menor. Estas características son las que definen el perfil de la Mahou verde, una opción preferida por quienes buscan una cerveza más refrescante y menos intensa.

Sin embargo, cuando la concentración del extracto seco primitivo se eleva, situándose entre el 11% y el 15%, la legislación española exige que dicha cerveza sea etiquetada como "especial". Este es, precisamente, el caso de la Mahou roja. Esta mayor concentración del mosto inicial le confiere un cuerpo más robusto, una graduación alcohólica superior y un perfil de sabor más complejo y definido que su contraparte verde. La distinción es, por tanto, tangible y regulada. Además, Sánchez añade que las cervezas que superan el 15% de extracto seco primitivo se clasifican como "extra", una categoría que denota una riqueza aún mayor. El experto enfatiza, con razón, que "la palabra especial no es un adjetivo inventado por marketing, sino un término legal". Así, la próxima vez que los consumidores se encuentren ante la disyuntiva de elegir entre una Mahou verde o una roja, sabrán que la distinción esencial se encuentra arraigada en la concentración del mosto, el alma de la cerveza, que moldea su sabor y su carácter de forma inequívoca. Esta información empodera al consumidor, permitiéndole tomar decisiones más informadas y apreciar la artesanía y la ciencia detrás de cada trago.