Fiestas navideñas
El mercadillo de Navidad más grande de España: una noria de 30 metros, pista de hielo y numerosos puestos
Valeria Montero
Se acerca la Navidad y, con ella, los tan esperados mercadillos navideños. Y de toda la oferta que hay en España, hay uno que puede considerarse como el más grande de España: una noria de 30 metros, pista de hielo y numerosos puestos.
Se trata del parque temático de la Navidad de Móstoles, más conocido como Navipark, que el año pasado fue todo un éxito con más de un millón de visitantes, y no solo de la capital madrileña, que le queda muy cerca, sino de todo el país.
Entre las cosas que ofrece, tal y como cuentan desde el Ayuntamiento de Móstoles, habrá una noria de 30 metros de altura "y más de cuarenta atracciones". También habrá una pista de hielo cubierta y una 'rolling disco'.
También estará la Villa de Papá Noel, un área tematizada donde vivir la magia de la Navidad, así como un belén gigante.
Y por supuesto, también habrá una zona gastronómica, así como otros puestos para disfrutar al máximo de esta experiencia.
Una oportunidad
Los interesados en visitarlo podrán hacerlo desde el próximo sábado, día 22, y estará abierto hasta el 6 de enero, sin duda una oportunidad para disfrutar de la Navidad a lo grande.
