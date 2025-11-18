El horóscopo de mañana, miércoles 19 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 19 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El foco primordial de atención será hoy una gran oportunidad profesional. En sus relaciones amistosas le conviene medir sus palabras si quiere evitar un enfrentamiento. Procure que una persona querida no se sienta ofendida por una chiquillada.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Deberá fijar su atención, tanto ahora como en los próximos meses, en su situación económica. Buenos auspicios para sus relaciones afectivas. Posibilidad de llevar a cabo un viaje fascinante. El amor brillará con luz propia.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Las relaciones con sus compañeros de trabajo serán excelentes y conseguirá todo el apoyo que precise. Habrá ligeras discrepancias en el seno familiar, pero sin trascendencia. El encanto de lugares lejanos le atraerá profundamente.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el terreno profesional no resulta aconsejable una expansión costosa y poco necesaria. Si quiere llegar a un acuerdo en temas económicos permita a un socio decir cuanto piensa. Estado de ánimo irascible, que provocará tensiones en sus relaciones afectivas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Las gestiones para conseguir préstamos resultarán un éxito. Logrará ponerse de acuerdo con otras personas para emplear fondos comunes. Buenas relaciones afectivas. Sus lazos sentimentales se consolidarán.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En el campo profesional procure no delegar en nadie sin asegurarse antes de su capacidad. Relaciones amistosas y familiares gratas. En el terreno sentimental no intente hacer cambiar a su pareja.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su panorama económico y profesional sigue en línea ascendente. Buenas relaciones afectivas. En el plano sentimental su afecto será felizmente correspondido. El día, en conjunto, será magnífico para usted.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una idea original contribuirá a que su trabajo le resulte más apasionante. Ser compasivo le ayudará a cicatrizar viejas heridas. Luces tenues y música suave serán notas dominantes en la velada. La buena mesa y los buenos vinos resultarán tentadores, pero poco aconsejables.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Poner más empeño en su trabajo, además de necesario, resultará gratificante. La amistad ocupará un lugar primordial en su vida. En el plano sentimental puede que surjan diferencias de criterio.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Le será fácil conseguir el apoyo económico que necesita para llevar a cabo sus proyectos. Nubes y claros en sus relaciones afectivas. Algunos rifirrafes en el terreno sentimental conducirán a una intimidad mayor.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su agresividad estará contrarrestada por su sentido común, lo que le impedirá hacer algo de lo que podría arrepentirse, tanto en el plano personal como en el profesional. En el amor no tema, ya que las cosas saldrán a medida de sus deseos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Acaso surja alguna complicación en su trabajo, pero conseguirá superarla. Criticar a alguien cercano a usted y mezclar negocios y diversión podrían crearle problemas. En el terreno sentimental ni la más remota nube.