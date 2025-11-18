El horóscopo de mañana, jueves 20 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 20 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En lo profesional será usted una especie de torbellino, pero no conseguirá encajar todas las piezas del puzzle. Procure frenar su ímpetu y dele tiempo al tiempo. La noche pertenecerá por completo a su pareja.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tendrá sentimientos contradictorios. Realmente se sentirá más feliz quedándose en casa, pero resultará preferible no dejarse llevar por sus deseos. Relaciones afectivas con altibajos muy marcados.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Aunque le cueste un tanto ponerse en marcha difícilmente se le presentará mejor ocasión para una excursión o una escapada de fin de semana. Jornada feliz en la que el buen humor se pondrá de manifiesto.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Por lo general es usted quien lleva la voz cantante, pero hoy le llegará el turno a una persona de su intimidad. Sus conexiones profesionales tendrán gran importancia y estarán íntimamente ligadas con su vida social.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Sus opiniones en materia económica serán hoy muy acertadas, pero no podrá contar con la total comprensión de los demás. Buen momento para sus relaciones afectivas. Su vida social resultará muy satisfactoria .

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un problema familiar se resolverá felizmente al final del día. Aunque se exprese usted con total claridad las reacciones de sus oyentes serán un tanto imprevisibles. En el amor habrá enfado y reconciliación.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Mezclar negocios y diversión no resultará acertado. Posibilidad de realizar una corta excursión, que llevará a estrechar lazos con un amigo. Relaciones familiares gratas. La noche será favorable a la intimidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Andará casi toda la jornada con la cabeza a pájaros ya que, realmente, lo que más le interesa ahora es un nuevo proyecto profesional. Sin embargo, obligaciones familiares absorberán gran parte de su tiempo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy se sentirá con ganas de trabajar, pero no le dejarán llevar a cabo todo lo que se había propuesto. Salga a divertirse con su pareja y disfrutará de momentos muy especiales e íntimos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su estado de ánimo en lo referente a cierta relación amistosa será hoy muy cambiante. La velada, pese a ello, resultará perfecta para salir o recibir invitados en su casa.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El dilema será hoy hacer uso o no de su crédito. Podría ocurrir, sin embargo, que lo que desea comprar no esté ya disponible. Por la noche tendrá ocasión de asistir a una reunión social.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy pueden salirle al paso multitud de cambios y sorpresas. Excelentes relaciones afectivas. Su vida social tendrá provechosas ramificaciones en los negocios. La noche le ofrecerá momentos muy románticos.