Fiestas navideñas
El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en España: una villa que se ilumina con 500.000 bombillas
La revista National Geogarphic destaca este lugar por su "paisaje montañesco" y su "encanto natural"
Los pueblos catalanes más bonitos de España, según ‘National Geographic’
Valeria Montero
Ni Viena, ni Vigo, ni Zúrich. La revista National Geographic ya ha elegido su destino favorito para estas Navidades. Se trata de una villa norteña de calles empedradas y pintorescos balcones que cuenta con "el mejor navideño rural más bonito de Europa". Santillana del Mar, en Cantabria, es el lugar donde se respira Navidad en una atmósfera familiar y lejos de las grandes masificaciones de gente.
"La arquitectura montañesa de esta localidad es el escenario perfecto para vivir unas fiestas envueltas en patrimonio y encanto natural". Son las palabras que ha utilizado la revista de viajes para referirse a Santillana del Mar como uno de esos lugares que destacan en Navidad al nivel de las grandes capitales europeas.
Este municipio de unos 4.200 habitantes puede presumir de tener uno de los mercados rurales de Navidad más impresionantes del país. Y su situación lo convierte en un destino apetecible desde cualquier parte de España.
Desde Asturias se tarda una hora y media en llegar desde Gijón, una hora y cuarenta desde Oviedo y cerca de dos horas desde Avilés y otros puntos más occidentales de la región.
50.000 bombillas y un parque temático
Santillana del Mar, además de su mercadillo, también destaca por su iluminación. Se colocan más de 500.000 bombillas desde finales de noviembre hasta el 6 de enero. No hay un rincón que no esté iluminado y permita al visitante sumergirse en un cuento navideño.
Y hay más: un parque temático de la Navidad. En el parque de Revolgo se instala la "Ciudad de la Navidad", con osos, renos, nieve artificial y un espacio dedicado a los Reyes Magos y su séquito. Otro de sus puntos fuertes es un gran árbol de Navidad y el Buzón Real, donde las familias deben depositar sus cartas.
Noche de Reyes
La Noche de Reyes de Santillana del Mar es una de las más especiales del norte de España. Además de la tradicional cabalgata, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, también se puede contemplar un belén viviente y representaciones de diversas escenas de La Biblia con más de medio millar de figurantes.
Y para los más modernos, el año pasado montaron un videomapping. Es decir, una proyección de luces e imágenes sobre los edificios históricos de la Plaza Mayor. A la temática navideña se sumaron algunos guiños locales.
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
- Michael Saylor (MicroStrategy): 'El próximo mercado de billones de dólares será el del crédito digital basado en Bitcoin
- Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te puede tocar pagar 55.000 euros en impuestos
- María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda
- Más de 9.000 trabajadores del Sabadell acuden a la fiesta del banco para celebrar el fracaso de la OPA del BBVA
- El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador