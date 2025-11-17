El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en España: una villa que se ilumina con 500.000 bombillas

Ni Viena, ni Vigo, ni Zúrich. La revista National Geographic ya ha elegido su destino favorito para estas Navidades. Se trata de una villa norteña de calles empedradas y pintorescos balcones que cuenta con "el mejor navideño rural más bonito de Europa". Santillana del Mar, en Cantabria, es el lugar donde se respira Navidad en una atmósfera familiar y lejos de las grandes masificaciones de gente.

"La arquitectura montañesa de esta localidad es el escenario perfecto para vivir unas fiestas envueltas en patrimonio y encanto natural". Son las palabras que ha utilizado la revista de viajes para referirse a Santillana del Mar como uno de esos lugares que destacan en Navidad al nivel de las grandes capitales europeas.

Este municipio de unos 4.200 habitantes puede presumir de tener uno de los mercados rurales de Navidad más impresionantes del país. Y su situación lo convierte en un destino apetecible desde cualquier parte de España.

Desde Asturias se tarda una hora y media en llegar desde Gijón, una hora y cuarenta desde Oviedo y cerca de dos horas desde Avilés y otros puntos más occidentales de la región.

50.000 bombillas y un parque temático

Santillana del Mar, además de su mercadillo, también destaca por su iluminación. Se colocan más de 500.000 bombillas desde finales de noviembre hasta el 6 de enero. No hay un rincón que no esté iluminado y permita al visitante sumergirse en un cuento navideño.

Y hay más: un parque temático de la Navidad. En el parque de Revolgo se instala la "Ciudad de la Navidad", con osos, renos, nieve artificial y un espacio dedicado a los Reyes Magos y su séquito. Otro de sus puntos fuertes es un gran árbol de Navidad y el Buzón Real, donde las familias deben depositar sus cartas.

Noche de Reyes

La Noche de Reyes de Santillana del Mar es una de las más especiales del norte de España. Además de la tradicional cabalgata, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, también se puede contemplar un belén viviente y representaciones de diversas escenas de La Biblia con más de medio millar de figurantes.

Y para los más modernos, el año pasado montaron un videomapping. Es decir, una proyección de luces e imágenes sobre los edificios históricos de la Plaza Mayor. A la temática navideña se sumaron algunos guiños locales.