El horóscopo de mañana, martes 18 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 18 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Acaso tenga que renunciar a una atractiva invitación, ya que deberá anteponer su trabajo a todo. Pese a ello el día le deparará excelentes momentos a través de los amigos. El clima familiar y sentimental también será muy satisfactorio.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Siga adelante con ese proyecto profesional y trate de no dispersar sus energías. Habrá inestabilidad en el clima familiar. Si no tiene compromiso puede que empiece a pensar en sentar la cabeza. Enfoque de forma realista los asuntos del corazón.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hará grandes progresos en su trabajo, que tendrán repercusión inmediata en su bolsillo. Su carisma personal hará que a los demás les resulte difícil decirle no. Posibilidad de adquirir un objeto caro de remota procedencia.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El falso orgullo solo servirá para hacer más difícil su camino profesional. Si precisa ayuda no debe ofenderse porque se la ofrezcan. Puede que surjan discrepancias en el plano familiar, pero habrá buena armonía en el sentimental.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su eficiencia estará en cotas muy altas, lo que repercutirá notoriamente en su trabajo y sus ingresos. Excelentes relaciones familiares. Las buenas perspectivas que presenta una relación amistosa le harán sentirse feliz.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procure hacer acopio de la autodisciplina necesaria para conseguir todo lo que de usted se espera. Profesionalmente surgirán nuevas oportunidades, pero trate de que no le pasen desapercibidas. En lo afectivo todo irá sobre ruedas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Se inicia una racha de suerte en la que todas sus actividades prosperarán en gran medida. Si no tiene compromiso el amor puede salirle al paso en su entorno de trabajo. Posibilidad de reanudar una vieja amistad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un compañero de trabajo le prestará una gran ayuda. En el seno familiar encontrará más comprensión de la esperada. Una sorpresa romántica es posible que despierte su interés.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Buen momento para llevar a la práctica en el trabajo sus métodos innovadores. Lo que haga en su tiempo libre le dará una gran satisfacción. Aproveche la noche para descansar y recuperar energías.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Buenos augurios profesionales a la vista, que llevarán aparejado un considerable aumento de sus ingresos. En el plano afectivo acaso deba hacer más de una concesión si quiere recuperar la armonía.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

A pesar de algunas interrupciones hará grandes avances en un proyecto profesional. Le será fácil llegar a un acuerdo con sus colaboradores o socios en lo referente a futuros planes. Su vida social le proporcionará la posibilidad de ampliar el círculo de sus amigos con alguien que tendrá incidencia en su futuro.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy se sentirá muy a gusto en su trabajo. No permita que las distracciones le aparten de su camino. El deseo de racionalizar sus sentimientos podría dar al traste con su armonía sentimental, que tan difícil ha sido de conseguir.