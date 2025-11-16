Culturismo
Josema Beast, culturista del Mr. Olympia, confiesa la peor parte de su rutina y su dieta: "Tengo un 3% de grasa. Como pollo, pescado blanco, ternera, huevos... no me gusta el salmón"
El culturista español de 24 años se pasó por 'La Revuelta' junto a David Broncano para dejar alucinado al público con su espectacular físico
Iker Lloveras
El público de 'La Revuelta' y todos aquellos que vieron el programa de David Broncano desde su sofá ya conocen quién es José Manuel Muñoz Quiles "Josema Beast", el mejor culturista español en la actualidad. El 4º clasificado del último Mr. Olympia en categoría Classic Physique y vigente campeón del Rumanía Pro, sellando así su pase al próximo Olympia de 2026, tiene apenas 24 años pero presenta un físico extraordinario que ya da la vuelta al mundo.
Más allá de la espectacularidad del propio físico en sí, algo sorprendente para quienes no están habituados en el nicho del culturismo profesional, el atleta de Yecla (Murcia) es un superdotado que apunta muy alto en el deporte, y son muchos quienes se atreven a colocarle como serio candidato a futuro Mr. Olympia. Sea el año que viene o al siguiente, Josema Beast ha demostrado que tiene las condiciones para convertirse en un referente mundial del culturismo: tiene una calidad muscular, un tamaño y un condicionamiento extremo en la piel que le convierten en un 'rara avis' dentro de su categoría.
En el programa de David Broncano, Josema trató de explicar qué es esto del culturismo y qué riesgos y sacrificios conlleva en su día a día. Después de responder a las clásicas preguntas del dinero y las relaciones, el joven culturista español confesó la peor parte del deporte y cuál es su relación con la comida y la dieta, así como las reacciones de la gente al ver su cuerpo. "Voy a la playa y no me gusta, me da cosa. No me avergüenzo tampoco, pero sobre todos las personas mayores son súper descaradas. Me tocan y me dicen: ¡Qué asco! Cuando la condidión es tan extrema es como cuando fumas y estás en una nube. Duermo a lo mejor dos o tres horas en competición, me duele la barriga del hambre que tengo. Lo peor es el descanso. No puedes comer nada", explicó.
Sobre su relación con la comida, Josema fue muy claro: "Cuando no hay grasa, el cuerpo está en supervivencia. Tengo un 3-4 por ciento de grasa, es imposible quedarse a cero. Proteína como pollo, pescado, ternera, huevos... pescado blanco. A mi no me gusta el salmón. Como con tenedor pequeño para que me dure más la comida. Te acostumbras a vivir con hambre. Al no tener grasa tu cuerpo te está pidiendo, luego a las noches te vas a la cama y el cuerpo te pide que vayas a la nevera. Una vez soñé que me había saltado la dieta, que me había comido un bocadillo de jamón", confesó entre risas.
Tras el programa, el culturista de 24 años quiso agradecer la oportunidad del programa en un post en su cuenta de Instagram: "Gracias a @larevuelta_tve por la oportunidad y por el trato profesional de todo el equipo. Ha sido un placer estar hoy con vosotros y conoceros a todos", escribió. Entre él y Joan Pradells, invitado previamente al programa y con una aparición fugaz reciente, están abriendo las puertas a un deporte rodeado de tabús que poco a poco van desapareciendo y todavía desconocido para el gran público en España.
