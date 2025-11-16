El horóscopo de mañana, lunes 17 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 17 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Se sentirá muy independiente en su trabajo, aunque no pondrá reparos a la hora de colaborar con los demás. La familia le dará más de una compensación. Posibilidad de que haga una excursión por los alrededores en la que conseguirá divertirse.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El clima de trabajo será bueno y su fuerza de voluntad le permitirá hacer grandes progresos. En el plano afectivo no deje que el resentimiento nuble su juicio. Buenos auspicios para su relación sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El desarrollo de su labor le proporcionará más de una satisfacción. Buen día para ir de compras, pues gozará de un sexto sentido que le ayudará a encontrar gangas y oportunidades. A partir de última hora de la tarde la nota dominante será la diversión.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el campo profesional todo saldrá según lo previsto. No se deje convencer por nadie para hacer algo que le desagrade. Buenas relaciones amistosas, pero en el seno familiar un niño puede ser hoy un semillero de problemas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Sus obligaciones le ocuparán más tiempo del previsto, pero no menoscabarán su buen humor. Buen día para dedicarse a aficiones que estimulen su capacidad mental. Excelentes relaciones afectivas. Acaso reciba un regalo inesperado.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Unas relaciones de negocios que estaban en punto muerto cobrarán importancia. Procure ser prudente al exponer su punto de vista y huya de fantasías. Su pareja y usted podrán dar rienda suelta a su imaginación.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No se impaciente por muchas esperanzas que haya puesto en un proyecto profesional y dele tiempo al tiempo, sin dar cabida al desánimo. En las relaciones familiares huya de extremismos y trate de contemporizar con los demás.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tendrá que esforzarse por controlar sus nervios, que pueden jugarle una mala pasada. Trate de aceptar las cosas como son y sea tolerante con sus colaboradores. En el plano familiar alguien pondrá el dedo en la llaga.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sucederá algo en su trabajo que levantará su estado de ánimo y aumentará la confianza en usted mismo. No es momento para hacer gastos innecesarios, aunque sí podrá concederse algún pequeño capricho. Su pareja y usted compartirán momentos muy felices.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Multitud de distracciones harán que le resulte difícil centrarse en su cometido. En el plano afectivo sea realista y trate de ver las cosas en su justa perspectiva, pues podría llevarse una decepción.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Habrá tensiones, relacionadas con su profesión, motivadas por exceso de trabajo. El acento del día estará puesto en su vida social, que le deparará excelentes momentos y puede que alguna agradable sorpresa.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su impaciencia puede jugarle una mala pasada en el terreno profesional. Trate de no abarcar más de lo que puede. Las relaciones afectivas resultarán muy gratificantes. Vigilar un poco su dieta sería muy conveniente.