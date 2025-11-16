El bocadillo de jamón ibérico del Bernabéu que incendia las redes: "Qué vergüenza"

Agua, pipas y bocadillos son los tres de los productos estrella que más se venden en los estadios de fútbol españoles, según los datos de la empresa Hot Dog Truck, que explota campos como el de Vallecas (Rayo Vallecano), el de Gran Canaria (UD Las Palmas) o el Nou Castalia (CD Castellón). Pero los precios de los productos son, en ocasiones, desorbitados por la calidad que ofrecen.

El estadio Santiago Bernabéu de Madrid ha acogido este domingo a 78.610 espectadores para el primer partido de la NFL en España, entre los Miami Doplhins y los Washington Commanders, que ha estado protagonizado por un gran espectáculo. Sin embargo, algunos estadounidenses han criticado los puestos de comida del lugar.

Esto es lo que ha denunciado Jack Settleman, el fundador de 'Snapback Sports'. "Los estadios internacionales nunca parecen estar preparados para la cantidad que consumen los estadounidenses", ha denunciado en la red social 'X'. "El grifo ya se ha agotado. La comida ya se ha vendido y, sin duda, el estadio no está diseñado para puestos de comida ni para facilitar la movilidad"

Aunque también ha reivindicado que "no hay portavasos" o que "la experiencia en los depotes europeos es muy diferente a la de los deportes americanos", lo que ha llamado la atención entre los usuarios es la calidad de la comida. Este empresario ha compartido en redes sociales la imagen de un bocata vendido -por 10 euros- como de jamón ibérico en el que apenas hay embutido en el pan.

"Que vergüenza de gestión" o ,"te la han colado" son algunos de los comentarios de los usuarios, que destacan que la empresa es estadounidense. Jack Settleman no es el único que ha denunciado la comida que se ha vendido en el Bernabéu, ya que otros usuarios también han compartido otras fotografías en la que los bocadillos aparecen prácticamente vacíos.