Antoni Bolinches: "Al hombre excelente le sobran mujeres para elegir, la mujer excelente tiene problemas para encontrar hombres adecuados"

El psicólogo y experto en terapia de parejas Antoni Bolinches (Barcelona, 1947) ha presentado este pasado viernes, en la librería Rata Corner de Palma El síndrome de las Supermujeres (Amat Editorial), un libro reeditado en el que sostiene que cuando las mujeres evolucionan en los aspectos intelectual, económico, profesional y cultural no encuentran hombres de su talla de los que enamorarse. “Al hombre excelente le sobran mujeres para elegir, la mujer excelente tiene problemas para encontrar hombres adecuados”, afirma el experto, y el motivo, según explica, es porque ella necesita admirar a su pareja, mientras que él prefiere relaciones sin tanta exigencia y “cómodas”.

Este síndrome sobre el que ha escrito lo detectó hace años en su consulta, primero en un perfil de mujer comprendido entre los 40 y los 60 años, ahora ya lo sitúa a partir de los 30. Las supermujeres a las que se refiere son guapas, inteligentes, con buena formación, buena situación económica y profesional, pero precisamente como consecuencia de todo ello, les cuesta encontrar hombres adecuados, “porque ellas mismas se siguen enamorando admirativamente, y claro, cuanto mayor es tu excelencia, menos hombres admirables encuentras”, razona Bolinches.

El psicólogo asegura que esos hombres admirables que podrían corresponder a la supermujer prefieren “relaciones cómodas” a un cierto nivel de exigencia en la pareja. Mientras una mujer demanda “ser llenada con un determinado nivel de discurso, de inteligencia, de conocimiento y de madurez”, “el hombre, si ya se siente realizado en el trabajo, tiene tendencia a compensar su exigencia profesional con la comodidad amorosa. O sea, hay causas psicosociológicas entendibles. Evidentemente no es justo y por eso lo hemos de corregir”, apunta Antoni Bolinches. “¿Qué hemos de hacer los hombres? Ponernos las pilas sin que se nos fundan los plomos. No es cuestión de que la mujer deje de superarse o de mejorar”, añade.

La supermujer castradora y la supermujer autosuficiente

El psicólogo ha clasificado diferentes tipos de supermujer, pero a uno de ellos, a la castradora, Bolinches le quita el superlativo, porque “castiga a los hombres por no ser como ella quiere que sean. Pero eso es malo para el hombre y para la mujer. Quien utiliza su inteligencia para hacer sentir mal al otro, evidentemente no favorece las relaciones interpersonales”.

El psicólogo se queda con la supermujer autosuficiente. “Es consciente del problema, gestiona su realidad adaptativamente, tiene buena autoimagen, buena autoestima, buen autoconcepto, se siente competente sexualmente. Es una realidad sociológica: no hay suficientes hombres maduros para todas las supermujeres. Lo acepta y al vivir bien su realidad, va tranquila por la vida. Y si una persona va tranquila por la vida, ¿qué transmite? Paz, serenidad, buen rollo”, comenta. Y precisamente “el buenrollismo es el camino y la solución, el mejoramiento personal de hombres y mujeres”.

A la pregunta de por qué una mujer inteligente, con buena formación y posición laboral y económica necesita una pareja, el autor responde sin dudar: “A partir de cierta edad nos damos cuenta de que ir solos por la vida no nos enriquece”. El problema, insiste Bolinches, es que la mujer ha evolucionado, “pero no ha cambiado el modelo admirativo de enamoramiento y por tanto, al mejorar, reduce la muestra de hombres disponibles”.

Para redirigir la situación, el psicólogo defiende su terapia vital, que consiste en “aceptar la realidad, hacer un buen diálogo interior, desarrollar nuestra mejor parte y utilizar la inteligencia constructiva para generar relaciones interpersonales cómodas. Y desde la comodidad podemos ir al entendimiento y desde el entendimiento, cuando hay simpatía física, se puede producir el enamoramiento”.

¿Guerra de sexos?

Su libro se basa en una muestra de 150 mujeres que han pasado por su consulta, pero Bolinches afirma que el síndrome de la supermujer es un problema en crecimiento. “Calculo que hay unos 200 millones de supermujeres en el mundo y cuatro quintas partes no encontrarán hombres adecuados para ellas. Pero es que además los hombres están en regresión. La mitad están en evolución, pero la mitad dicen, uy, esto es muy difícil, me voy al modelo tradicional, hombre dominante, mujer subordinada. Con lo cual, si no nos aplicamos a la solución, tendremos un problema que puede llevar a una guerra de sexos”.

En este punto, el psicólogo cree que “el feminismo radical está generando machismo integral”, por lo que apuesta por “el feminismo adaptativo, el que reivindica el principio de igualdad, de sinergia, de enriquecimiento recíproco. Es útil, es necesario, es bueno para las mujeres y para el conjunto de la sociedad, porque genera una igualación de derechos y deberes”.

Tras la presentación en Rata Corner, Antoni Bolinches hablará este sábado en el gabinete de psicología Vila de Paz de Manacor sobre las dificultades del amor.