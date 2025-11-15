El horóscopo de mañana, domingo 16 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 16 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Recibirá noticias relativas a su profesión que no le agradarán, pero no las tome muy en serio porque acaso sean infundadas. Un familiar, que atraviesa un mal momento, agradecerá su ofrecimiento de ayuda. Las actividades hogareñas se verán favorecidas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No se duerma en los laureles o correrá el riesgo de tener que recuperar el tiempo perdido. No sería mala idea hacer un inventario de sus objetos de valor. Si tiene hijos quizás debiera alentarlos en sus estudios.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La tarde le deparará los mejores momentos de la jornada y le hará cosechar más de un éxito profesional. Sepa decir “no” a un amigo que intenta llevarle por un camino que no le conviene. Por la noche disfrutará de su hogar en un clima inmejorable.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La jornada laboral resultará muy positiva, pero con más de un sobresalto. Sus relaciones sociales le serán de mucha utilidad en su profesión. Pueden surgir desavenencias en el entorno familiar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Sus ingresos profesionales van en aumento, vislumbrándose mejoras importantes. Le convendría poner bases más firmes para asegurarse el futuro. Será mejor empezar un plan de ahorro si no quiere que el dinero se le escape de las manos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy recibirá alabanzas y palabras de aliento en su trabajo. Un viaje proyectado tendrá que modificarse y acaso posponerse. Relaciones afectivas gratas. Su vida sentimental le proporcionará muchas satisfacciones.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No vaya de una cosa a otra en su trabajo y céntrese en lo que trae entre manos, aunque ello represente un gran esfuerzo. En el plano familiar no intente imponer su autoridad y trate de contemporizar con todos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tendrá que enfrentarse a más de una dificultad en su trabajo, pero conseguirá superarlas. Las noticias que esperaba hoy no llegarán, pero recibirá la invitación de un amigo que le dará oportunidad de divertirse. Abandone las suspicacias y muéstrese franco y optimista.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Procure ponerse al día en su trabajo y no retrase por más tiempo un asunto pendiente si no quiere lamentarlo. Se sentirá inclinado a eludir obligaciones sociales, lo que desembocará en una velada tranquila y hogareña.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque su presente profesional ya es bueno conseguirá superarlo en un futuro muy próximo. Un enfermo le agradecerá mucho su visita. Más tarde tendrá ocasión de pasarlo bien con los amigos, pero huya de los excesos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Se le abrirán nuevas perspectivas profesionales, que resultarán muy lucrativas. Si va de compras procure no tirar la casa por la ventana. Unas palabras de ánimo significarán mucho para un amigo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una entrevista profesional tendrá que retrasarse en contra de sus deseos. Un amigo pondrá a prueba su amistad. Trate de no defraudarle. En el plano sentimental deberá exponer lo que piensa con toda sinceridad.