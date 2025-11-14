Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calzado deportivo

Marta Molina, doctora en traumatología, explica cada cuánto debes cambiar tus zapatillas de running

Las zapatillas de running también tienen una 'fecha de caducidad'.

Las zapatillas de running también tienen una 'fecha de caducidad'. / Saúl Nutri

Ronald Goncalves

El 'running' es una práctica que se ha vuelto cada vez más común con el paso de los años, elevando el número de personas que participan en actividades como maratones pero, también, el número de afectados por lesiones.

En este sentido, Marta Molina, traumatóloga del Hospital Vithas Valencia Consuelo, comparte una serie de recomendaciones para minimizar las posibilidades de que las personas experimenten estas consecuencias, para lo cual, primeramente, cita la importancia de tener un calzado adecuado y en buen estado.

"El entusiasmo por correr es fantástico, pero a veces nos hace olvidar que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse", señala la especialista. "Las lesiones más frecuentes que vemos en consulta durante estas semanas son tendinopatías del Aquiles, sobrecargas en gemelos, fascitis plantar o molestias en rodilla y cadera derivadas del exceso de entrenamiento o de un calzado inadecuado", explica.

Sin embargo, a pesar del énfasis en la importancia de cambiar las zapatillas con regularidad (cada 700 kilómetros de uso, específicamente), asimismo aclara que no es recomendable estrenarlas el mismo día de una actividad física, e incluso invita a que se asista a un estudio de pisada previamente.

"Cada corredor tiene una biomecánica diferente. Detectar desequilibrios o una mala técnica de apoyo puede evitar lesiones futuras", comparte, razón por la que insta a que los denominados 'runners' se aseguren de conocer su cuerpo antes de exponerlo a ejercicios tan demandantes.

Además, subraya la importancia de tener un buen estado mental ya que juega un "papel fundamental", sobre todo porque "en los kilómetros finales, cuando llega el cansancio, el riesgo de perder la técnica y sobrecargar tendones o articulaciones aumenta. Mantener la concentración y escuchar al cuerpo es esencial".

Las zapatillas de running se deben cambiar cada ciertos kilómetros

Las zapatillas de running se deben cambiar cada ciertos kilómetros / FREEPIK

"El entrenamiento debe ser progresivo. Aumentar bruscamente la distancia o la intensidad en noviembre puede pasar factura el día de la prueba. También es importante incluir ejercicios de fuerza para glúteos y core, que ayudan a estabilizar la pisada y reducir el impacto sobre las articulaciones", insiste.

Y, en última instancia, informa: "Caminar, nadar o realizar estiramientos suaves durante la semana posterior ayuda a que el cuerpo elimine el cansancio muscular y se recupere correctamente".

