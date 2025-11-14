El horóscopo de mañana, sábado 15 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 15 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El clima de trabajo será cordial y distendido. Se sentirá indeciso entre rehabilitar su casa o comprar una nueva. Su pareja influirá de forma definitiva en su decisión. Buenas relaciones afectivas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un proyecto profesional irá por derroteros inmejorables, y es muy posible que sea motivo de celebración. Buenas relaciones amistosas. En el plano sentimental acaso no averigüe porqué se siente preocupada su pareja, pero trate de llegar al fondo de la cuestión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy le será muy difícil sacar conclusiones en su trabajo, ya que las posiciones estarán muy encontradas. No descargue su mal humor con algún amigo íntimo. Un niño conseguirá devolverle la alegría.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tendrá algún pequeño problema que retrasará el desarrollo normal de su trabajo. No minusvalore a un oponente o podría resultar perjudicado. Su pareja se mostrará bastante agresiva y quisquillosa.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si usa su sentido común y actúa sobre seguro obtendrá muy buenos resultados económicos y profesionales. Procure frenar su tendencia al consumismo o podría sorprenderse de forma desagradable. El ambiente familiar resultará muy grato.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Unas reuniones de negocios resultarán muy positivas y ampliarán de forma considerable sus perspectivas. Tendrá algún pequeño tropiezo con un amigo, pero el amor se percibe en el ambiente. Si es soltero saque partido a cualquier oportunidad sentimental que le salga al paso.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

A primera hora es muy posible que se sienta agobiado en su trabajo, pero conseguirá sobreponerse y rendir por encima de lo habitual. En las relaciones con sus amigos muéstrese sincero y no trate de aparentar. Sea más comedido en sus gastos o sufrirá las consecuencias.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Procure planificar bien su trabajo, ponga orden en sus ideas y se sorprenderá de los buenos resultados que consigue. Posibilidad de hacer una nueva amistad. Cuide su salud y sea más metódico en su forma de vivir.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy puede permitirse el lujo de arriesgarse un poco en sus negocios, pues la suerte estará de su parte. En el plano familiar alguien conseguirá hacerle perder la paciencia. Sea prudente, tanto en sus palabras como en sus actos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su efectividad se reflejará en su trabajo proporcionándole grandes progresos. Lo mejor del día le llegará a través de su relación sentimental, pues se verá plenamente correspondido.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Le será difícil avanzar en su trabajo y puede que al final tenga que solicitar ayuda. En el plano familiar quizás surja algún pequeño desacuerdo. Controle sus compras o se sobrepasará en sus gastos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En lo referente a trabajo y dinero su claridad de juicio será excelente, pero controle su temperamento, ya que podría conducirle a situaciones de tensión innecesarias. Huya de su tendencia a la melancolía y disfrute del momento presente.