Nutrición
Estas personas no deberían consumir proteína en polvo, según el cardiólogo Aurelio Rojas
El cardiólogo explica que puede mejorar la masa muscular, la pérdida de grasa y la recuperación si se consume correctamente
Helena Ros
La proteína es un suplemento nutricional que aporta de manera rápida y sencilla proteínas de alta calidad al organismo. Esta puede ser de origen animal o vegetal, y se consume mezclándola con agua, leche o bebidas vegetales para preparar recetas que aumentas la ingesta proteica.
El cardiólogo Aurelio Rojas, más conocido en redes sociales gracias a divulgar sobre la salud cardiovascular y los buenos hábitos, ha compartido un video en el que, respaldado por la evidencia científica, explica los efectos reales del consumo de proteína en polvo.
Según explica Rojas, los estudios más recientes demuestran que combinada con entrenamiento puede aumentar la masa muscular hasta un 27%, además de favorecer la pérdida de grasa y acelerar la recuperación tras la actividad física o una cirugía.
¿Quién se beneficia más?
Entre los grupos que más pueden notar sus efectos positivos, el cardiólogo destaca a:
- Deportistas de fuerza o resistencia, por su papel en la síntesis y la reparación muscular.
- Mayores de 50 años, ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular (sarcopenia).
- Personas con sobrepeso, gracias a la mejora de la sensación de saciedad y la mejora del metabolismo.
- Pacientes en recuperación o baja ingesta proteica.
- Vegetarianos y veganos, para completar los aminoácidos esenciales.
Quién la debe evitar
Rojas advierte que no todas personas deben consumirla, ya que no es recomendable para todos los públicos. Quienes padezcan enfermedad renal o hepática crónica o tengan un filtrado glomerular por debajo de 60 ml/min/1,73 m² deben consultar con su médico antes de tomarla, así como aquellos que ya cubren sus requisitos proteicos a través de la alimentación.
Siempre que se vaya a introducir algún suplemento nutricional, es recomendable consultar con un profesional de la salud para que indique las pautas adecuadas y garantice un uso correcto, evitando posibles problemas o efectos adversos.
La proteína más recomendada
Pese a que tomar proteína en polvo es beneficioso para muchas personas, no todas son de calidad. Es por ello que a la hora de elegir una hay que tener en cuenta su calidad nutricional.
El especialista señala que la más estudiada y eficaz es la whey protein isolate (aislada del suero de leche), especialmente si procede de vacas alimentadas con pasto, ya que ofrece mejor calidad nutricional y perfil lipídico.
Además, un estudio publicado por Nutrients (2019) demuestra que las proteínas enriquecidas con vitamina E natural reducen la oxidación lipídica hasta un 40%, mejorando su absorción y estabilidad.
Cuánta proteína es necesaria al día
El cardiólogo detalla también las cantidades diarias recomendadas:
- 1,2 g/kg de peso corporal para personas activas o con ejercicio leve.
- 1,6 g/kg para quienes entrenen fuerza, están en recuperación o buscan ganar masa muscular.
El experto en salud cardiovascular pone un ejemplo: una persona de 70 kilos que entrena fuerza moderada necesita unos 90 gramos de proteína al día. Un batido suele aportar entre 25 y 30 g, y el resto debe provenir de alimentos como huevos, pescado, carne magra, legumbres o yogur natural.
Proteína o creatina: ¿en qué se diferencian?
El cardiólogo aclara que ambos suplementos son comunes entre los deportistas, pero no cumplen la misma función.
- La proteína aporta aminoácidos necesarios para construir y reparar tejidos, sobre todo músculo.
- La creatina, en cambio, es el combustible rápido que utilizan nuestras células y mejora la energía, la fuerza, la recuperación del entrenamiento y la función cerebral.
Se pueden tomar por separado, pero complementarlas mejora la fuerza, en rendimiento y la masa muscular. De esta manera, mejorará el metabolismo, ayudando en la perdida de peso siempre dentro de una dieta equilibrada y bajo la supervisión de un profesional.
"La proteína en polvo no sustituye una alimentación equilibrada, pero es una herramienta segura y eficaz para alcanzar tus requerimientos diarios cuando la dieta no llega. Tomar más proteína no es la clave, el secreto está en la dosis, la calidad y el contexto", concluye.
