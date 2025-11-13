El horóscopo de mañana, viernes 14 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 14 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El acento del día estará puesto en la amistad. Posibilidad de hacer planes conjuntos que pueden resultar estupendos. Procure no incurrir en indiscreciones de ningún tipo y no se exceda en sus confidencias.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día apropiado para dedicarlo a la familia y a actividades tranquilas, que le permitan relajarse y descansar. Si tiene hijos fomente la comunicación y trate de que le hagan partícipe de sus inquietudes. Vida sentimental satisfactoria.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Céntrese en el momento presente, olvide el futuro y dé solución a un asunto que requiere prioridad. Cuente con su pareja en cualquier decisión que deba tomar, pues un exceso de independencia podría acarrearle algún problema.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Acaso le resulte difícil entender a un amigo, pero sabrá muy bien el terreno que pisa con la persona a quien quiere. Relaciones familiares apacibles. Su lealtad estará hoy a flor de piel.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Puesto a elegir entre soñar despierto o poner manos a la obra y terminar lo que debe hacerse se alegrará si se decide por lo segundo. Buenas relaciones afectivas. La velada se anuncia prometedora para usted y su pareja.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procure no discutir con las personas de su intimidad por temas que en realidad no valen la pena. Sea práctico a la hora de tomar decisiones. Las actividades en grupo se verán favorecidas si se muestra tolerante con los demás. Por la noche salir en busca de aventuras le creará problemas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No es conveniente que se comprometa económicamente con amigos. Es muy posible que tenga la oportunidad de dedicar tiempo extra a actividades profesionales, que sin duda le compensarán. Habrá algún ligero altibajo en sus relaciones familiares.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Se sentirá feliz ayudando a un amigo. Es posible que tenga un ligero enfrentamiento con alguien que le interesa sentimentalmente, pero con un poco de esfuerzo conseguirá que las aguas vuelvan a su cauce.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Acaso deba alentar a otra persona para que confíe en ella misma. Surgirá un problema familiar, pero tenga la seguridad de que encontrará la solución. A través de la amistad vivirá los mejores momentos del día.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Deje que la prudencia sea la guía de sus asuntos económicos y la intimidad la de su vida sentimental. El entendimiento con sus amigos será total. Las parejas deberían hacer planes para salir de la rutina e ir a un sitio muy especial.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Necesita fijarse una misión definida o correrá el riesgo de dispersar sus esfuerzos. Por la tarde rebrotarán con fuerza su energía y su entusiasmo. Procure no olvidar sus obligaciones familiares.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No se eche atrás si un amigo le necesita. Un asunto familiar no se resolverá con la rapidez que quisiera. Procure ser constructivo en sus planteamientos y no se deje llevar por sus impulsos. Las relaciones con su pareja serán inmejorables.