Esta es la forma correcta de descongelar los alimentos, según el enfermero Jorge Ángel: "Nunca lo hagas a temperatura ambiente"

Muchas familias optan por realizar la compra de forma semanal o mensual con el fin de ahorrar viajes al supermercado. Prefieren pisarlo lo menos posible, pero cuando lo hacen, llenan considerablemente el carro de la compra. Sin embargo, toda esta comida debe organizarse correctamente y planificar los menús semanales para llevar al trabajo o cocinar lo menos posible durante la semana.

Muchos de los productos comprados se congelan porque no se consumirán de inmediato, sino que pasarán varios días o incluso semanas hasta que se utilicen. Además, la falta de tiempo ha hecho que muchas personas opten por el 'batch cooking', es decir, cocinar toda la comida de la semana en un solo día. Sin embargo, tanto estos táperes como los que te da tu madre no duran eternamente en el frigorífico. Si no se consumirán en los próximos días, lo más recomendable es congelarlos para evitar que se estropeen.

¿Cuál es la forma correcta de descongelar los alimentos?

El enfermero Jorge Àngel, conocido en redes sociales por su contenido divulgativo sobre salud, ha compartido un vídeo en el que explica cómo descongelar correctamente los alimentos, un proceso que muchas personas han hecho mal toda su vida.

"Yo era el típico que cogía directamente el táper, lo dejaba en el patio y, así pues, a ver si se descongelaba rápidamente", comenta el sanitario. Sin embargo, descongelar los alimentos a temperatura ambiente es un error, ya que "aumenta la proliferación de bacterias y otros microorganismos".

El profesional aconseja dejar el alimento en un plato y descongelarlo en el frigorífico durante unas 12 horas, dependiendo del tipo de comida, debido a que algunas tardan más que otras. Además, insiste en que "hay que cocinar lo antes posible para que así evitamos contaminaciones".

Si el tiempo es limitado, también puedes utilizar el microondas, siempre que tenga un programa de descongelar homologado, pero nunca debe realizarse con agua caliente.

Otras formas seguras de descongelar alimentos