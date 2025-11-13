Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es el emotivo anuncio de turrones Suchard para esta Navidad 2025 | Vídeo

La cantante Mafalda Cardenal interpreta la canción principal del 'spot'

Anuncio Suchard Navidad 2025

Cristina Sebastián

Barcelona
La marca de turrones Suchard se suma a los anuncios navideños con un 'spot' donde reivindica el valor de lo tradicional a través de la animación ‘stop motion’.

El anuncio, titulado ‘Son todas Navidades’, muestra las diferentes formas de vivir la Navidad que tenemos en España. 

‘Stop motion’

Suchard ha decidido dejar atrás la animación digital y volver a la técnica de animación ‘stop motion’, que ya había utilizado en años anteriores. Esta técnica consiste en crear una sensación de movimiento a través de una serie de imágenes de objetos fijos sucesivas.

El relato animado muestra cómo cada familia vive la Navidad de una forma diferente: volviendo a casa para las fiestas, cenando en familia o viajando con amigos.

La intención de la campaña publicitaria es enseñar que, aunque haya muchas formas de vivir la Navidad, en todas se mantiene la misma emoción y se viven con los turrones y dulces de la chocolatera.

Además, el 'spot' también muestra diferentes tradiciones, como el encendido de las luces navideñas en las calles o las campanadas en la Puerta del Sol.

Conectar con las nuevas generaciones

La marca pretende con este anuncio acercarse también a las nuevas generaciones. Para ello, han elegido a Mafalda Cardenal, una joven cantante alicantina, para interpretar la canción principal del 'spot'

Cardenal lleva el hilo conductor del anuncio cantando al piano, rodeada de sus familiares, una nueva versión del ‘jingle’ original de Suchard.

El Banco de España afirma no ver indicios de burbuja inmobiliaria y enfría la imposición de límites a las hipotecas

Tráiler de 'Toy Story 5': la era de los juguetes ha terminado, el nuevo personaje es una tablet

El chef catalán Marc Ribas abre una charcutería en Barcelona: degustación de bikinis y bocadillos

Junts salva al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y congelar las tasas de AENA

Colonos incendian una mezquita y pintan eslóganes racistas en la Cisjordania ocupada

Huelga de buses en el área metropolitana de Barcelona: fechas, líneas afectadas y servicios mínimos

El PP pone la financiación de las primarias del PSOE que ganó Sánchez en el foco de la comisión del Senado

Catalunya acelera para convertirse en la gran tribuna del supereclipse: "En EEUU el impacto fue como decenas de Super Bowls"