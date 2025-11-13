Publicidad navideña
Así es el emotivo anuncio de turrones Suchard para esta Navidad 2025 | Vídeo
La cantante Mafalda Cardenal interpreta la canción principal del 'spot'
Este es el anuncio de la Lotería de Navidad 2025 | Vídeo
Cristina Sebastián
La marca de turrones Suchard se suma a los anuncios navideños con un 'spot' donde reivindica el valor de lo tradicional a través de la animación ‘stop motion’.
El anuncio, titulado ‘Son todas Navidades’, muestra las diferentes formas de vivir la Navidad que tenemos en España.
‘Stop motion’
Suchard ha decidido dejar atrás la animación digital y volver a la técnica de animación ‘stop motion’, que ya había utilizado en años anteriores. Esta técnica consiste en crear una sensación de movimiento a través de una serie de imágenes de objetos fijos sucesivas.
El relato animado muestra cómo cada familia vive la Navidad de una forma diferente: volviendo a casa para las fiestas, cenando en familia o viajando con amigos.
La intención de la campaña publicitaria es enseñar que, aunque haya muchas formas de vivir la Navidad, en todas se mantiene la misma emoción y se viven con los turrones y dulces de la chocolatera.
Además, el 'spot' también muestra diferentes tradiciones, como el encendido de las luces navideñas en las calles o las campanadas en la Puerta del Sol.
Conectar con las nuevas generaciones
La marca pretende con este anuncio acercarse también a las nuevas generaciones. Para ello, han elegido a Mafalda Cardenal, una joven cantante alicantina, para interpretar la canción principal del 'spot'.
Cardenal lleva el hilo conductor del anuncio cantando al piano, rodeada de sus familiares, una nueva versión del ‘jingle’ original de Suchard.
