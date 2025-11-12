El horóscopo de mañana, jueves 13 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 13 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Las reuniones con amigos no resultarán tan animadas como en un principio pensó. Una confidencia le hará sentirse más unido a una persona determinada. Relaciones familiares gratas y vida sentimental en cotas altas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día de grandes reuniones familiares, en las que reinarán la buena voluntad y el espíritu de colaboración. Más tarde usted y su pareja hallarán la forma de pasar una inolvidable velada, en la que estarán presentes el amor y la ternura.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su optimismo y su empuje estarán en un buen momento. Es posible que le surjan grandes ideas referentes a su profesión. Hágase el firme propósito de llevarlas a la práctica y no se deje vencer por la rutina.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No rechace una invitación aunque crea que no es el momento adecuado para ello. Posibilidad de un intercambio de ideasque resultará muy positivo. A pesar de compromisos sociales ineludibles no desatienda sus obligaciones familiares.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Quizás reciba la visita de un familiar, que le hará recordar tiempos pasados. No dé cabida a la nostalgia y trate de sobreponerse. Cultivar la amistad puede ser un excelente remedio. También en su pareja encontrará apoyo y comprensión.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si quiere acabar el día sin problemas no presione a sus amigos para que le secunden en sus planes. En su entorno familiar encontrará hoy muchas distracciones y buen entendimiento. Acaso surja un plan de última hora que resultará excelente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Procure desahogarse aunque le cueste trabajo. Es importante que las personas de su intimidad conozcan sus sentimientos. Será de gran ayuda para usted y evitará que se deprima. Asistir a un espectáculo por la noche puede resultar una excelente idea.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Día propicio para encontrar el modo de aumentar sus ingresos y conseguir una seguridad económica. Pese a ello es muy posible que surja un ligero roce con un familiar por cuestiones de dinero.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Acaso no se encuentre en plena forma, lo que le impedirá llevar a cabo los planes que se había trazado. El día será muy apropiado para actividad tranquilas en su entorno familiar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su ingenuidad puede hacerle caer en una trampa preparada que iría en menoscabo de su reputación profesional. Relaciones familiares tranquilas. En lo sentimental procure no salirse de terrenos conocidos y huya de excesos de todo tipo, que podrían afectar tanto a su salud como a su bolsillo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No se moleste en hacer planes porque acontecimientos inesperados en el entorno familiar le impedirán llevarlos a cabo. Día atípico, en el que el azar jugará un importante papel, pero que resultará enormemente positivo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una charla con un amigo le ayudará a conseguir una mejor perspectiva de la situación. Se relajará en una grata compañía. Su propia prudencia es la que ocasiona las demoras. Sea consciente de ello.