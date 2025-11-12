Redes sociales
El gesto del personal de un hotel con el peluche de una turista que se ha vuelto viral
La plantilla de la limpieza sorprendía cada día a la huésped dejando al muñeco en nuevas y creativas posturas durante su estancia en la isla
Una turista ha compartido en redes sociales uno de los momentos más entrañables de sus vacaciones en Mallorca: la curiosa rutina que el personal de limpieza del hotel donde se hospedaba tuvo con su inseparable acompañante de viaje, un perrito de peluche llamado Lola.
En el vídeo, titulado “Poniéndole nota a cómo dejó el 'staff' de hotel a Lola cada día de nuestro viaje”, la mujer muestra cómo el juguete aparecía cada día en una nueva y original posición tras la limpieza de la habitación: arropado en la cama, con las zapatillas del hotel puestas, sentado frente al escritorio “arreglándose” con maquillaje, degustando una tableta de chocolate o admirando las vistas desde la ventana.
Incluso la autora del vídeo bromeó, entre risas, sobre que algunos de estos montajes parecían "intentos de asesinato", ya que los perros no pueden comer chocolate. La publicación se ha llenado de comentarios divertidos y de admiración hacia el gesto de los trabajadores.
Entre los comentarios más populares, uno de los usuarios conspiraba con humor: “¿Y si está vivo y no es el personal del hotel?”, mientras que otra persona destacaba la dedicación de los empleados. “Me encanta cómo al final se quedaron sin ideas”, escribió, haciendo referencia al último día, cuando el peluche apareció tumbado sobre una mesa junto a los cargadores de los dispositivos móviles.
Pequeños gestos que marcan la diferencia
El vídeo se ha llenado de mensajes que destacan la simpatía y el detalle del personal mallorquín, resaltando que estos gestos de amabilidad son los que convierten una estancia en una experiencia inolvidable. La historia de Lola, el perrito de peluche más mimado de Mallorca, ha dejado claro que a veces la magia de un viaje se esconde en los gestos más sencillos y en la creatividad de quienes trabajan tras las bambalinas del turismo.
