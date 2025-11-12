Sorpresa viral por un postre catalán en un menú de sushi en Japón: “Tienen que estar contentos, han conquistado..."

María Alarcón, una joven española de viaje por Japón, ha protagonizado uno de los vídeos más comentados en TikToken los últimos días.

Durante su visita a un restaurante de sushi con cinta transportadora -una de las experiencias gastronómicas más populares del país-, se ha topado con un detalle que nunca imaginó: una crema catalana en el menú de postres.

El vídeo que ha causado sensación

En su vídeo, María narra entre risas y sorpresa su hallazgo: “Estamos en Japón, en los típicos sushi estos de cinta, ¿vale? Y bueno, hemos pedido toda esta cantidad [en el vídeo muestra los platos] y hemos dicho: vamos a ir a los postres, ¿no? … ¡Pone crema catalana!”.

La joven continúa mostrando el plato, que poco tiene que ver con el tradicional dulce catalán:

“O sea, hola… para empezar, esto de crema tiene poco, porque parece un bizcocho. Pero que haya crema catalana en un sushi en Japón… flipando, flipando.”

Una mezcla cultural curiosa

El vídeo, que en 15 días acumula más de 10.000 reproducciones y más de 600 'me gusta', ha despertado comentarios de todo tipo entre los usuarios de TikTok.

Muchos comparten el asombro de María por la adaptación japonesa del postre, mientras otros celebran la curiosa mezcla cultural y bromean en relación con la unión que tienen ambos territorios, recordando míticas series de dibujos animados japonesas que se doblaban al catalán, como 'Bola de drac' (Bola de dragón').

Para cerrar su grabación, María bromea con sus seguidores catalanes y su sorpresa gastronómica:

“Todos mis catalanes tienen que estar contentos: han conquistado Japón.”

Viralidad y humor

No sabemos de que restaurante está hablando, pero aún así ha hecho crecer la expectación de los catalanes de conocer este sitio y de probar esto que dicen crema catalana.

El tono espontáneo y divertido del vídeo ha sido clave en su viralización. María ha conseguido, sin buscarlo, mostrar cómo los sabores viajan y se transforman, incluso a miles de kilómetros de casa.