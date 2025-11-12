Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el yogur más sano del mundo, según el cardiólogo Aurelio Rojas: mejora la microbiota, refuerza el sistema inmunitario y reduce el colesterol

El experto recomienda tomar unos 200ml diarios del lácteo con frutas ricas en vitamina C

Kéfir con frutas

Cristina Sebastián

Barcelona
El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como doctorrojass, ha publicado un vídeo en TikTok comentando los beneficios del kéfir.

El kéfir es un lácteo, muy parecido al yogur líquido, que en los últimos años se ha ganado la fama de ser “el yogur más sano del mundo”.

Beneficios del kéfir

El doctor Rojas comenta en su vídeo una larga lista de beneficios que nos aporta el kéfir. “El kéfir mejora la microbiota intestinal, ayuda a reducir la inflamación y refuerza el sistema inmune”, explica el experto.

Rojas también destaca que este lácteo ayuda a reducir el colesterol, mejora la presión arterial y, también, la absorción de vitaminas y minerales del resto de alimentos.

Además, el cardiólogo explica que es mejor tomar kéfir que yogur normal, por la diversidad de probióticos que contiene.

Efectos contraproducentes

Sin embargo, aunque el kéfir es un alimento que nos puede aportar muchos beneficios, en algunos casos puede ser contraproducente.

“Aunque es bajo en lactosa comparado con la leche normal, no es recomendable que lo tomen las personas con intolerancia a la lactosa”, advierte Rojas.

El experto también menciona que, si se toma en exceso, puede producir gases o diarrea.

¿Cómo tomarlo?

El doctor Rojas recomienda tomar un vaso pequeño de kéfir al día, de unos 200 ml aproximadamente, y combinarlo con alguna fruta rica en vitamina C como el kiwi o las fresas.

Esta vitamina contribuye a la absorción del hierro y mejora el equilibrio antioxidante.

También aconseja seguir una dieta rica en fibra y alimentos reales, para potenciar los efectos del kéfir en la microbiota, es decir, la flora propia del organismo.

