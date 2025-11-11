El horóscopo de mañana, miércoles 12 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 12 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el plano profesional es posible que se presente voluntario para un determinado cometido, que supondrá un ingreso adicional. Buenos auspicios para actividades en grupo. Sea prudente si conduce.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su rendimiento en el trabajo irá decreciendo a medida que avance el día. Abandone su idea de quedarse en casa, pues la compañía de sus amigos resultará muy grata, más sabiendo que amor y amistad combinarán hoy perfectamente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No debe volverse atrás de una obligación contraida, pese a la gran presión que recibirá para hacerlo. Evite opinar en temas que no domine. Nubes y claros en sus relaciones amistosas y alguna ligera desavenencia en las familiares.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sea cuidadoso en su trabajo y fíjese en todos los detalles, pues podría pasársele por alto algo importante. Vigile con mucho cuidado los gastos que abone con tarjetas de crédito. Asegúrese bien de a quien hace confidencias si no quiere sufrir una decepción.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Jornada laboral irregular, en la que las interrupciones no le permitirán acabar lo previsto. Las actividades entre amigos presentan hoy buenos auspicios. En el terreno sentimental abandone ese aire de superioridad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En el plano profesional hoy habrá una de cal y otra de arena, pero los auspicios siguen siendo favorables. Habrá alguna ligera contrariedad en su entorno familiar, pero el día en conjunto, será bueno.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En temas laborales procure no comprometerse a más de lo que puede hacer. Si quiere adquirir algo de valor no peque de confiado, pues es probable que alguien intente engañarle. Relaciones afectivas en cotas altas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si se para a pensar encontrará la forma de resolver un problema profesional. Debería concretar su opinión en lo referente a un asunto familiar. Complacer a su pareja resultará muy gratificante también para usted.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No quiera correr demasiado en su trabajo y déle a casa tema el tiempo que precise. Si intenta hacerse comprender mejorarán las relaciones con una familiar. Por la noche concédase el reposo que necesita.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Habrá aciertos en el desempeño de su trabajo que afianzarán su confianza. Sincerarse con un amigo le ayudará a ver con claridad un tema que le preocupa. Tranquilidad en su vida sentimental

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Deberá revisar sus puntos de vista en asuntos profesionales. Haga planes para visitar a unos amigos que viven lejos. En el plano familiar necesitará ejercitar su paciencia. Dedique la noche a descansar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La apatía en su trabajo será notoria, lo que se reflejará en su bajo rendimiento. Si va encasillando a sus amigos en patrones preconcebidos probablemente se llevará más de una sorpresa. El acento del día estará puesto en su vida familiar.