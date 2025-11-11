Beneficios
¿Ducha de agua fría o de agua caliente? Este médico aclara cuál es la mejor opción: "Hace que estés más atento, más concentrado y con más energía”
No es aconsejable llegar a los extremos: si arde o está helada puede llegar a ser perjudicial para la salud
Los beneficios de bañarse en el mar que quizá no sabías
¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? El cardiólogo Aurelio Rojas lo aclara: "Mejora la latencia, la eficiencia y la duración total del sueño"
Cristina Sebastián
Está comprobado que tanto las duchas de agua fría como las de agua caliente tienen múltiples y diferentes beneficios. Por lo tanto, no hay una opción claramente mejor que otra.
Eso sí, se aconseja no llegar a los extremos: ducharse con agua muy fría, o muy caliente, anula los beneficios y puede llegar a ser perjudicial.
El divulgador sanitario, conocido en 'tiktok' como 'contenidomedico', ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde compara los beneficios que tienen las duchas de agua fría y las de agua caliente.
Se considera una ducha fría cuando el agua se encuentra en torno a unos 15 o 20 grados. En cambio, el agua en una ducha caliente está en torno a los 40 °C.
Duchas de agua fría
Ducharse con agua fría ayuda a activar la circulación sanguínea, según el ‘tiktoker’ experto en medicina: “Esto se debe a que el frío del agua provoca una vasoconstricción y, luego, una vasodilatación reactiva, mejorando así el flujo sanguíneo”.
Además, las duchas de agua fría activan el sistema nervioso simpático, produciendo más adrenalina en la sangre. “Esto hace que estés más atento, más concentrado y con más energía”, afirma el divulgador.
Muchos deportistas optan por una ducha fría después de realizar ejercicio, porque la exposición al frío que consigues permite descansar las fibras musculares dañadas después del entrenamiento.
Duchas de agua caliente
Por lo contrario, las duchas con agua caliente mejoran la relajación muscular y ayudan a inducir mejor el sueño. “Si quieres dormir mejor y estar más relajado, una ducha caliente es buena para ti entonces”, aconseja el sanitario.
También ayuda a la descongestión nasal, ya que el vapor que se desprende del agua caliente puede ayudar a limpiar los senos paranasales.
