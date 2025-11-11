Origen chino
¿Por qué el 11 del 11 es el Día del soltero?
La fecha está muy ligada al consumismo y tiene un fuerte significado cultural
¿Y si me da miedo enamorarme? ¿Se puede superar la filofobia?
Pepe Mencías
El 11 de noviembre es el día para celebrar la soltería en todo el mundo. Quizás menos conocido que el famoso 14 de febrero, el Día de los enamorados y, de alguna manera, eclipsado por el Sorteo del 11 del 11 en España, este día reivindica el orgullo de todos los solteros del mundo.
Según datos del INE, en España había casi 15 millones de solteros y solteras -más de la mitad son hombres- en 2023, frente a los más de 165.000 matrimonios.
El "doble 11" es considerado el Día del soltero en España y en todo el mundo, pero realmente es en China y en otros países asiáticos donde este día cobra una importancia especial, muy ligada al consumismo y con un fuerte significado cultural.
Considerado ya en los países asiáticos como el Día Mundial del 'Shopping', el 11 del 11 se ha convertido en un festival de compras en línea de semanas de duración que alcanza su punto álgido el 11 de noviembre. Las empresas suelen ofrecer grandes descuentos y promociones en el Día del Soltero, como ocurre aquí con el Black Friday o el Cyber Monday.
¿Por qué el 11 del 11?
Como cabría esperar, esta celebración nació también en Asia. En China el número uno hace referencia a la individualidad y el 11 del 11 es el día del año con más 'unos'.
El origen del Día del soltero se remonta a la década de 1990 en China, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Nanjing decidieron celebrar su soltería reuniéndose para comer fideos instantáneos, una comida que se considera barata y de soltero.
La celebración se extendió rápidamente a otras universidades de China y, en los años siguientes, se convirtió en una celebración nacional. En 2009, el gigante del comercio electrónico Alibaba lanzó una campaña de marketing para promover el Día del soltero y, desde entonces, la fiesta ha crecido exponencialmente.
Significado cultural
La fiesta también tiene un significado cultural más profundo. En China, la soltería se considera a menudo como una desventaja y los solteros suelen estar sujetos a una gran presión social para casarse.
Por esa razón, el Día del soltero es una celebración de la soltería y una forma de desafiar los estereotipos sociales que se ha extendido por todo el mundo.
- Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Fabricantes y supermercados prevén un gasto extra de 600 millones por el sistema que les obligará a almacenar los envases usados
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te toca pagar 55.000 euros en impuestos
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra