¿Por qué el 11 del 11 es el Día del soltero?

El 11 de noviembre es el día para celebrar la soltería en todo el mundo. Quizás menos conocido que el famoso 14 de febrero, el Día de los enamorados y, de alguna manera, eclipsado por el Sorteo del 11 del 11 en España, este día reivindica el orgullo de todos los solteros del mundo.

Según datos del INE, en España había casi 15 millones de solteros y solteras -más de la mitad son hombres- en 2023, frente a los más de 165.000 matrimonios.

El "doble 11" es considerado el Día del soltero en España y en todo el mundo, pero realmente es en China y en otros países asiáticos donde este día cobra una importancia especial, muy ligada al consumismo y con un fuerte significado cultural.

Considerado ya en los países asiáticos como el Día Mundial del 'Shopping', el 11 del 11 se ha convertido en un festival de compras en línea de semanas de duración que alcanza su punto álgido el 11 de noviembre. Las empresas suelen ofrecer grandes descuentos y promociones en el Día del Soltero, como ocurre aquí con el Black Friday o el Cyber Monday.

¿Por qué el 11 del 11?

Como cabría esperar, esta celebración nació también en Asia. En China el número uno hace referencia a la individualidad y el 11 del 11 es el día del año con más 'unos'.

El origen del Día del soltero se remonta a la década de 1990 en China, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Nanjing decidieron celebrar su soltería reuniéndose para comer fideos instantáneos, una comida que se considera barata y de soltero.

La celebración se extendió rápidamente a otras universidades de China y, en los años siguientes, se convirtió en una celebración nacional. En 2009, el gigante del comercio electrónico Alibaba lanzó una campaña de marketing para promover el Día del soltero y, desde entonces, la fiesta ha crecido exponencialmente.

Significado cultural

La fiesta también tiene un significado cultural más profundo. En China, la soltería se considera a menudo como una desventaja y los solteros suelen estar sujetos a una gran presión social para casarse.

Por esa razón, el Día del soltero es una celebración de la soltería y una forma de desafiar los estereotipos sociales que se ha extendido por todo el mundo.