Cómo cocinar huevos en el microondas de manera fácil y rápida

¿Sabías que es posible cocinar un huevo en el microondas en muy poco tiempo? Solo necesitas un recipiente apto para microondas y unos minutos de tu tiempo para cocinarlo. Después de saber cómo se cocina un huevo en el microondas, empezarás a utilizar menos la manera convencional de hacerlo, que es calentando el agua en una olla, hasta el punto de ebullición, y esperar a que el huevo se cocine. Esto puede llevarte, aproximadamente, unos 10 o 15 minutos.

Algo muy importante para poder cocinar el huevo en el microondas, y que nos puede ahorrar un par de sustos, es no introducir el huevo con la cáscara porque explota. Teniendo esto en cuenta, solo necesitamos estos ingredientes y utensilios para llevar a cabo esta forma de cocinarlo:

1 huevo

Aceite

Sal

Un recipiente apto para el microondas y papel film

A la hora de cocinar el huevo, hay dos formas para hacerlo, según el resultado que queramos. En primer lugar, para obtener un huevo 'frito' hay que poner un poco de aceite sobre un recipiente, rompemos el huevo y le añadimos sal. Lo cocinaremos durante 40 segundos. Este tiempo lo podemos ir aumentando de 20 en 20 segundos en función de cómo nos guste la yema, muy hecha o poco hecha.

Por otro lado, para poder cocer el huevo en el microondas el proceso es parecido, solo tendremos que introducirlo en un papel film o bolsa para congelar. Antes de añadir el huevo, añadimos aceite para que no se pegue y luego podamos sacarlo del envoltorio.

El tiempo de cocción varía entre los 40 segundos si nos gusta la yema poco cocinada o un minuto si queremos un huevo cocido.

Esta forma de cocinar el huevo en el microondas se puede utilizar en una gran variedad de recetas, como puede ser una ensalada o acompañando unas verduras o un arroz. Gracias a estos consejos, tardarás menos tiempo en prepararlo.