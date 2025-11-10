El horóscopo de mañana, martes 11 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 11 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy tomará decisiones de importancia relativas a ciertas mejoras en su hogar. Le saldrán al paso oportunidades sociales que vendrán de la mano de sus compañeros de trabajo. Su pareja y usted no pasarán desapercibidos y serán polo de atracción para otras personas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy se sentirá muy activo y sacará adelante más trabajo que de costumbre. Haga esas llamadas telefónicas que viene demorando y exprese con claridad sus puntos de vista. En sus relaciones afectivas habrá altibajos, pero con predominio de lo positivo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Es probable que hoy deba hacer frente a responsabilidades adicionales en su trabajo. También es muy posible que tenga que ayudar a un amigo. Una invitación de tipo social puede resultar muy estimulante y agradable.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Ponga manos a la obra y no demore por más tiempo esas obligaciones que viene aplazando. Buenas relaciones amistosas y familiares. Su pareja y usted pasarán una espléndida velada, en la que la compenetración será nota dominante.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su gran capacidad organizativa le favorecerá en su actividad profesional. Es posible que compre algo original, que le complacerá en sumo grado. Buenas relaciones afectivas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La actividad entre bastidores dará ahora su fruto. Trate de mejorar su apariencia personal, que estará un tanto descuidada. Posibilidad de conflictos familiares por motivos económicos. Habrá buenos momentos en su vida sentimental.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Emplee su iniciativa y venza la indecisión. Sus esfuerzos profesionales rendirán fruto a última hora de la jornada. Buen momento para reuniones con amigos, en las que puede llegar a conclusiones muy positivas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No le importe pedir ayuda si la necesita, o podría verse abocado a que le sobrepasase su trabajo. La buena voluntad de sus amigos será factor importante en el terreno profesional. Planeará un viaje en compañía de la persona que más le atrae.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una situación profesional poco clara se resolverá antes de terminar la jornada. Su trabajo se convertirá hoy en su válvula de escape. Acaso surjan pequeñas desavenencias con un amigo. No haga excesos con la bebida.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Atrévase a luchar por lo que desea y supere sus inhibiciones. En el terreno sentimental deberá dar rienda suelta a sus sentimientos. Venza esas dudas que tiene sobre usted mismo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si pone manos a la obra su labor creativa tomará forma con facilidad. Buenas relaciones familiares. Su talante aventurero puede crearle problemas en su vida sentimental. Píenselo dos veces antes de actuar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No dedique a sus amigos tiempo que necesita para su trabajo si no quiere crearse problemas. Velada de acentuado carácter hogareño, en la que reinarán el buen entendimiento y la comunicación.