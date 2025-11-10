Tecnología
Un experto determina cuál es el mayor error que cometes con ChatGPT en tu día a día
Jon Hernández es experto en IA y divulgador: cree que no podemos usar ChatGPT como Google
Natzir Turrado, experto en inteligencia artificial, sentencia al navegador de ChatGPT: "No lo uséis. Estos bichos pueden ser explotados por atacantes"
La Agència de Ciberseguretat advierte de una estafa en Catalunya con ChatGPT: "No abras ningún enlace"
David Cruz
Es evidente que plataformas y herramientas como ChatGPT se han convertido en herramientas de uso cotidiano para millones de personas. En pocos meses, su rapidez y versatilidad la han transformado en una aliada habitual en el trabajo, los estudios o la creación de contenido.
Sin embargo, todavía existen grandes malentendidos sobre cómo debe utilizarse realmente la inteligencia artificial. El experto en IA y divulgador tecnológico Jon Hernández ha reflexionado sobre ello en una intervención en el pódcast Roca Project, en la que analizó la forma en que la sociedad se está relacionando con estas herramientas.
El error más común al usar ChatGPT
"Las personas utilizan ChatGPT para buscar conocimiento, como si fuese Google, y ese es el mayor error". ¿Y por qué este experto y divulgador considera que esto es un error?
Según Jon Hernández, la IA no debe entenderse como un buscador de información, sino como un asistente colaborativo. Mientras que Google recopila datos contrastados y enlaza fuentes verificables, ChatGPT genera respuestas basadas en patrones lingüísticos y entrenamiento previo, conllevando errores si se usa como única referencia.
El experto advierte que "las IA alucinan y a veces se inventan cosas, con lo cual no es la fuente de conocimiento más relevante del mundo".
Cómo explotar su potencial
Entonces, ¿cuál es el verdadero potencial de herramientas como ChatGPT? Lo tiene claro: la interacción continua y el trabajo conjunto con la persona: "funciona bien cuando estableces una relación, cuando dejas de verlo como una herramienta que hace tus tareas y lo integras como un compañero de trabajo".
La solución pasa por aprender a utilizar correctamente la IA, creando flujos de trabajo en los que la inteligencia artificial sea un co-worker, un colaborador capaz de validar ideas, aportar perspectivas y agilizar procesos. ¿Estás de acuerdo con estas declaraciones?
