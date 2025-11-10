El dineral que cuesta el primer cromo de Diego Armando Maradona con el Barça: solo apto para coleccionistas

El coleccionismo es un campo en el que se puede invertir una cantidad ingente de dinero. Se pueden coleccionar todo tipo de productos -desde canicas, hasta coches de alta gama- y todo el mundo puede empezar un muestrario, solamente tiene que encontrar el mundillo que más se adapte a su bolsillo de entre todos sus gustos.

Los artículos más coleccionables, por facilidad y economía, son los cromos de fútbol. Se trata de una práctica con muchos años de tradición que ha pasado de generación en generación y que antes del covid generaban 56 millones de euros en España, según apuntaba 'El independiente' en 2022.

Además, el portal especializado 'TodoColección' indicaba que la venta de cromos deportivos aumentó en un 50% durante el primer trimestre de 2025, respecto a los datos de 2024, y las estimaciones barajan cifras de entre 60 y 75 millones de euros anuales hoy en día.

La fiebre por las 'figuritas' explotó durante el Mundial de Qatar 2022, sobre todo en Argentina, donde se convirtió en un verdadero tsunami en las escuelas de todo el país.

Maradona: Un cromo más caro que la colección entera

Algunos de los más codiciados, sin embargo, pueden alcanzar cifras inimaginables en páginas de reventa. Un claro ejemplo es la lámina de Diego Armando Maradona de la temporada 1982-1983, la primera que el 'Pelusa' vestía la camiseta del FC Barcelona, justo después del Mundial, cuando registró 23 goles en 35 partidos y ganó la Copa del Rey contra el Real Madrid.

El cromo más ansiado de Maradona. / TodoColección

Según se encuentra en la web especializada en venta de cromos 'TodoColección', la estampita se puede conseguir por 3.500 euros y avisan de su condición de "Ultra rara". Se trata de una pieza que realmente está reservada para los coleccionistas, pues el álbum completo de Ediciones Este de la misma temporada se puede encontrar en el mismo portal por 170 euros.

La gracia de esta versión, sin embargo, es que se trata de una colaboración entre la editorial y la empresa de bollería centrada en la plantilla azulgrana.

Los cromos más caros de Primera División

Pese a la gran cantidad que piden por el cromo de Maradona, este no es el más caro de todos los que han salido a la venta, aunque se acerca. Además, con el avance de los años han ido apareciendo nuevas colecciones, que también cuentan con sus propios valores, como 'Megacracks' en la temporada 2002-2003, o 'Adrenalyn', en la 2009-2010.

Bien es cierto que al ser más antiguos, los típicos cromos que se pegan en el álbum son los que suelen adquirir mayores pujas. Así, el valor de hoy en día puede responder a cuestiones que nada tenían que ver con la realidad durante los años en el que se publicaron, como la 'figurita' de Luis Rubiales de la temporada 2004-2005, cuando jugaba para el Levante, que se podía encontrar por 850 euros de segunda mano.

El primer cromo de Leo Messi con la camiseta del FC Barcelona por el que se llegaron a pedir miles de euros. / Ebay

Otro ejemplo es el cromo de Camacho con el Real Madrid de la temporada 1974-1975, el cual llegó a alcanzar los 1.250 euros, en función de su estado. Sin embargo, ninguno ha llegado al valor del primer cromo de Leo Messi con la camiseta del primer equipo del FC Barcelona, en la 2004-2005: se llegaron a pedir hasta 5.000 euros, un valor incrementado tras la marcha del argentino del club de su vida, y que ahora se encuentra por 1.990 euros en Ebay.