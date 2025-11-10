Aurelio Rojas, cardiólogo: "Los hombres duermen mejor con su pareja y las mujeres con su perro"

Dormir solo o acompañado tiene un impacto en nuestro descanso. Y lo cierto es que, según el doctor Aurelio Rojas, "no es igual para hombres y mujeres". De hecho, Rojas va más allá, explicando un curioso estudio que dice que las mujeres duermen mejor con su perro que con su pareja.

"Según un reciente estudio de la Universidad de Oxford, los hombres duermen mejor cuando lo hacen junto a su pareja", explica Rojas. "Esto no es casualidad. Según los investigadores, el contacto físico libera oxitocina, la famosa hormona del amor, que reduce el estrés, baja la frecuencia cardíaca y favorece una respiración más calmada. En otras palabras, el cuerpo se siente seguro y el corazón también".

Dormir con el perro

Por otro lado, un estudio del Canisius College en Nueva York descubrió que muchas mujeres duermen mejor con su perro que con su pareja. En la encuesta participaron 962 mujeres estadounidenses. El 55% de ellas reconoció que dormía con al menos un perro; el 31% con un gato. Con todo, el 57% de todas ellas reveló que en algún momento de su vida también había dormido con una pareja.

"Los perros fueron menos molestos, se sincronizaron mejor con sus dueñas y les dieron una sensación de seguridad constante durante toda la noche", cuenta Rojas. Los investigadores evaluaron el Índice de calidad del sueño de Pittsburgh (PSQI) y concluyeron que, aunque no se puede establecer una relación directa entre compartir cama con una mascota y dormir mejor, tener mascotas en el dormitorio influía en los hábitos de sueño y en la percepción que se tiene sobre la calidad del mismo.

Las investigadoras concluyeron que las mujeres que duermen acompañadas por su perro sufren menos perturbaciones del sueño, sintiéndose también más cómodas y seguras por el hecho de que su perro duerma junto a ellas.

Por contra, las mujeres que duermen con gatos sufren el mismo nivel de perturbaciones de sueño que si durmieran con una pareja, experimentando menos comodidad y seguridad que la que sienten al dormir con su perro.

"Así que parece que, según la ciencia, ahora los románticos somos los hombres y que algunas nos han cambiado por un perrete. ¿Por qué será? Curioso, ¿no?", resuelve el doctor Rojas con humor.