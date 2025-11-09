El horóscopo de mañana, lunes 10 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 10 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Acaso tenga que renunciar a algo que le gustaría realizar. En el plano afectivo el día se anuncia romántico y lleno de sorpresas. El viajar es otra posibilidad que puede surgirle. Profesionalmente todo irá bien.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Siguen en aumento sus posibilidades en el terreno profesional. Su personalidad brillará hoy con luz propia. Su buen estado de ánimo propiciará unas relaciones muy cordiales con los amigos. En el aspecto sentimental habrá felicidad.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Día de plena armonía en el trabajo, donde todos se mostrarán de acuerdo sobre asuntos importantes. La suerte le visitará a través de socios y colaboradores. En el seno familiar reinará la paz. Dedique la noche a recuperar energías.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Buen momento para buscar la aportación financiera que su proyecto necesita. Recibirá ayuda de procedencia totalmente inesperada. Buenas relaciones afectivas. Por la noche usted y su pareja harán planes para aumentar su futura seguridad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el terreno profesional surgirán puntos de vista encontrados, lo que dará lugar a tensión en el ambiente. Recibirá noticias de quien no sabía hace tiempo. Buenas relaciones afectivas. Las horas nocturnas serán propicias a la intimidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Los acontecimientos de hoy en el terreno profesional le harán sentirse excitado y nervioso. Trabajará horas extra para materializar sus planes. La velada se anuncia movida, ya que no podrá rehusar una invitación, pero lo pasará bien.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hable con claridad en su trabajo de los temas que le preocupan y exponga sus soluciones. Una invitación le dará oportunidad de hacer nuevos amigos. En el plano sentimental no intente indagar demasiado, pues podría estropear una sorpresa que le preparan.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Siga adelante con sus planes porque esa idea para aumentar sus ingresos se anuncia prometedora. Emplee sus ratos libres en reparaciones hogareñas, para las que se sentirá muy predispuesto. Sus familiares celebrarán sus aciertos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se mostrará tan persuasivo y convincente que será difícil para los demás decirle no. Aproveche el día para imponer sus ideas en el ámbito profesional. Posibilidad muy acusada de que se le presente la oportunidad de hacer un viaje interesante.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una pensada y estudiada planificación le permitirá hacer cambios acertados relacionados con su trabajo. Si va de compras su juicio será excelente. Si desea redecorar su hogar ahora es buen momento para ello.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Buen día para compartir sus ideas profesionales con los demás, que le ayudarán a mejorarlas. Las actividades creativas en grupo resultarán muy positivas. Disfrutará de un estado de ánimo inmejorable, que le hará sentirse feliz.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Acelerará más un proyecto profesional si lo hace por su cuenta y sin depender de los demás. Si anda buscando casa le acompañará la suerte. Sus relaciones familiares serán excelentes.