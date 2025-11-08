El horóscopo de mañana, domingo 9 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 9 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No se comprometa antes de lo debido en un proyecto profesional y analice de forma objetiva sus posibilidades. Huya de actitudes paternalistas en familia. En su vida sentimental habrá mucha comprensión.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Espere a que llegue el momento oportuno antes de presentar un proyecto profesional. Es posible que tire la casa por la ventana en su deseo de complacer a su pareja. Una discusión familiar por motivos económicos terminará felizmente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Acaso haya diferentes puntos de vista entre socios o compañeros. Procure limar asperezas y quíteles importancia. Vida familiar tranquila. Probablemente valorará de muy distinta forma el ambiente social que le rodea.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sus perspectivas profesionales son excelentes. Hoy le apetecerá el descanso y optará por la tranquilidad. Buenas relaciones amistosas y familiares. Es posible que alguien le confíe un secreto que deberá guardar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Negocios y diversión conjugarán hoy bien, generando ganancias moderadas. Las maneras de un colega acaso resulten ofensivas para su sentido del buen gusto y de la educación. La velada se anuncia muy romántica.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Sea muy preciso en lo referente a actividades profesionales y no deje nada al azar. Día propicio para actividades en grupo. Un viaje deberá prepararse con cuidado.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Es muy posible que en el trabajo deba dar marcha atrás, para afianzarse, antes de seguir adelante. Un proyecto profesional podría resultar mucho más difícil de lo que creía. El día le deparará muy gratos momentos a través de la amistad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En el terreno profesional será muy importante la posición social que ocupa en estos momentos. Acaso le inviten, por su causa, a una reunión de alto nivel. Aproveche una oportunidad para viajar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si la analiza en profundidad obtendrá un mejor conocimiento de su perspectiva profesional. Es posible que establezca una relación amistosa poco frecuente. Recibirá una llamada telefónica de muy lejos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Día de productividad muy desigual, pero en el que conseguirá buenas metas. En el plano sentimental sea sincero, pero trate de exponer sus puntos de vista con exquisito tacto. Buen ambiente familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Habrá de salir al paso de un contratiempo en su trabajo, pero su gran capacidad de improvisación le ayudará a superarlo. Buenas relaciones amistosas. En el entorno familiar reinará el optimismo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un exceso de trabajo puede complicarle las cosas. Trate de ser metódico y no pierda los nervios. Al final de la jornada se sentirá contento de haber salido airoso. Procure no hacer derroches innecesarios ni alardes de mal gusto, que nunca vienen al caso.