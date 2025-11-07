Juan José, mecánico: "Si dejas el coche en reserva, estás acortando la vida de tu sistema de inyección"

"Si eres de los que deja el coche en reserva, lo estás haciendo mal y estás acortando la vida de tu sistema de inyección". Así de tajante se ha mostrado Juan José, mecánico de los Talleres Ebenezer de Sevilla Este, sobre las consecuencias que pueden conllevar para un vehículo no mantener un buen nivel de combustible y los daños que pueden ocasionar en el turismo, aunque también ha aprovechado la ocasión para desmentir ciertos mitos o creencias sobre esta situación.

De ese modo, el experto ha explicado que esta realidad se produce tanto en los vehículos que funcionan con diésel como los de gasolina y que, "aunque ya no es tan malo como sucedía antes", sigue siendo perjudicial en ciertos aspectos para coche.

"Lo primero que habrás escuchado es que los coches en reserva cogen mucha suciedad y que eso te va a dañar el circuito, pero realmente eso ahora no pasa, porque los depósitos son de plástico para que no se oxiden ni cojan impurezas", ha señalado el mecánico sevillano.

Las consecuencias de llevar el coche en reserva

Además, el mecánico sevillano ha indicado que, en la actualidad, los filtros de combustible que se encuentran en el circuito del vehículo son "de muy buena calidad" y están preparados para absorber las pequeñas impurezas que se puedan producir.

A pesar de ello, ha querido matizar sobre la incidencia de este hecho en los turismos: "Si tenemos un mal mantenimiento a la hora de añadir o repostar combustible, sí que vamos a tener unos sedimentos que los va a chupar con mayor facilidad".

Aumento de temperatura en la bomba de combustible del coche por estar en reserva

Juan José también ha querido tratar la creencia de que las bombas de combustible no se refrigeran bien al no tener tanta cantidad de líquido. "Vamos a tener un poco más de temperatura en la bomba, ya que no tiene toda la refrigeración total que podría tener".

Sin embargo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad para las personas que, de forma ocasional, se encuentran en esta situación de reserva: "Tampoco deben tener mayores averías y, a lo sumo, es el propio forador el que puede tener daños, pero sí que es cierto que si el coche tiene muy poco combustible y va teniendo muchos movimientos, la bomba va a ir aspirando cantidades pequeñas de aire que sí pueden ser bastante dañinas para el coche".