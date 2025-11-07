El horóscopo de mañana, sábado 8 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 8 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el terreno profesional no pierda el tiempo tratando de convencer a los demás de sus ideas y busque nuevos horizontes. Posibilidad de que surja el amor a primera vista. El entorno familiar será excelente.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No se preocupe en exceso por su trabajo ni se olvide de él por completo. Mantenga una correcta perspectiva, que redundará en beneficio de sus intereses económicos. Si pide un crédito será preferible quedarse corto a que se exceda. Buen clima afectivo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Deje a un lado todos los factores que puedan suponer discordia en su entorno laboral y se sentirá satisfecho de los logros conseguidos. La mejor forma de resolver problemas será con diálogo y buena voluntad. En el amor hallará compensaciones.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el terreno profesional conseguirá la financiación extra que precisa, aún cuando las cosas no se presenten demasiado claras. Las obligaciones familiares no supondrán hoy ninguna carga, sino muchas compensaciones.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Póngase en guardia contra derroches poco justificados, tanto en el plano profesional como en el personal. Buen ambiente familiar, aunque alguien puede crear algún pequeño problema. Excelente ocasión para actuar conforme a sus ideas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy resultará un día particularmente difícil para llegar a soluciones adecuadas en el terreno profesional. Será preferible que demore cualquier asunto importante. Cal y arena en sus relaciones afectivas. Las actividades privadas se verán favorecidas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy es un día en el que los acontecimientos demostrarán que algunas personas de su entorno laboral son mucho más enérgicas de lo que pensaba. Sepa recoger velas cuando llegue el momento. Acaso supervalore la capacidad de un familiar para enfrentarse a determinada situación.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su energía creativa estará en un momento inmejorable. Use su sentido práctico y no la desaproveche. No se quede hoy en casa ,ya que salir con amigos le resultará altamente estimulante. Procure cuidar bastante más de su salud

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Evite mostrar actitudes críticas con las personas de su entorno laboral, y no sea displicente. En el plano familiar pueden surgir desacuerdos, pero una invitación para una prometedora fiesta acabará con todos los problemas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El clima familiar mejorará sensiblemente y conseguirá grandes logros. En casa, y en el trato con sus superiores, precisará grandes dosis de tacto y diplomacia. Su vida social podría verse afectada hoy por problemas familiares.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Los grandes negocios le atraerán sobremanera, pero, por desgracia, tendrá que contentarse con logros mucho más modestos. El entorno familiar será excelente y su pareja le proporcionará una gran sorpresa.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Deje para más adelante el poner en marcha esas nuevas ideas profesionales que tiene en mente. Hoy disfrutará a tope de un excelente panorama sentimental y de aficiones relajantes. Mal día para mezclar negocios y diversión.