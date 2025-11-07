Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mallorca

La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de carretera

La DGT activó los paneles informativos durante la turbonada del jueves en Baleares

La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de carretera Noticia / RICARD CUGAT

Duna Márquez

Duna Márquez

Palma
Mallorca sufrió en la mañana del jueves una intensa tormenta que afectó a gran parte de la isla, con fuertes rachas de vientos y descenso de las temperaturas. En la Serra de Tramuntana se recogieron 28 litros por metro cuadrado en el Port de Sóller o 26 en la Serra de Alfàbia (Bunyola) y en el campus de la UIB (Palma), según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que había decretado la alerta naranja.

Turbonada

Las tormentas se produjeron por el paso de una línea de turbonada, un fenómeno meteorológico que provoca lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un brusco descenso térmico. Todo ello en menos de una hora.

Las turbonadas, que no hay que confundir con un tornado o cap de fibló, no son un fenómeno extraño en el Mediterráneo. Suelen producirse a finales de verano o principios de otoño. En Mallorca se registraron turbonadas en agosto de 2023 y en 2021.

Carreteras

La virulencia de las lluvias y el viento durante estos fenómenos provocan también numerosas incidencias en las carreteras y en las calles de Palma y de los pueblos de la isla. En la capital se produjeron numerosas caídas de árboles y problemas de circulación por fallos en los semáforos.

También se produjeron retrasos y una cancelación en el aeropuerto de Palma.

Durante la turbonada del jueves, también, la DGT activó los numerosos paneles electrónicos instalados en las carreteras de la isla para advertir a los conductores del peligro que suponían las fuertes lluvias.

No obstante, muchos conductores se sorprendieron del mensaje de advertencia en estas señales, que incluían una garrafal falta de ortografía en catalán, como captó Albert Darder en uno de los paneles de la carretera de Sóller: “Alerta taronja per plujas”.

“Plujas? Déu meu!”, publicó Darder, geógrafo y colaborador meteorológico en varios medios, sorprendido por el fallo.

Como se explica en educación primaria, en catalán los plurales se escriben con la terminación -es (no -as), por lo que el plural de “lluvias” es “pluges”. Que la j se transforma en g delante de -e también se explica en primaria.

Más fallos

Esta no es la primera vez en la que aparecen faltas de ortografía en los paneles luminosos de las carreteras de Mallorca. El pasado mes de mayo, Plataforma per la Llengua denunció la utilización de topónimos hispanizados —como por ejemplo, "Paguera" o "Pil–alari" en lugar de los nombres oficiales, "Peguera" y "Es Pil·larí"— y otras indicaciones redactadas íntegramente en castellano como "Aeropuerto" y "Puerto" en lugar de "Aeroport" y "Port" en varios paneles de las carreteras MA-1, la MA-13 y MA-19.

