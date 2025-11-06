El horóscopo de mañana, viernes 7 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 7 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Guarde silencio en lo referente a cualquier golpe de suerte que tenga y no haga alardes de ningún tipo. Un amigo puede solicitarle algo improcedente. Procure evadirse lo mejor que pueda. El clima sentimental será inmejorable.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Las personas de su intimidad no se sentirán a gusto si son analizadas al microscopio. Acéptelas tal como son y no intente cambiarlas. Buen clima afectivo. Mezclar negocios y diversión no será un acierto.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En cierto modo un amigo procurará ingeniárselas para dejarle atado de pies y manos en un tema que puede revestir más importancia de la que parece.. No permita, pues, que los demás interfieran en sus asuntos personales. En el entorno familiar habrá más de una tormenta, pero sin trascendencia.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No es ocasión oportuna para andar con secretos. Sea franco y sincero con sus íntimos y ellos le responderán de la forma que desea. Buenas relaciones amistosas. La velada se anuncia muy romántica. Cuidado con beber más de la cuenta.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Los “tira y afloja” no serán necesarios, ya que el apoyo que buscaba lo recibirá a través de un familiar. Con los amigos pasará excelentes momentos, pero el acento del día estará puesto en la familia.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un préstamo estaría sujeto a demasiadas condiciones, por lo que resultará preferible prescindir de él. Acepte cualquier invitación y no rechace la idea de hacer una pequeña excursión, pues hay muchas posibilidades de que pase un día inolvidable.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Trate de no discutir con su familia y de no hacer demasiadas preguntas, ya que no será momento propicio para ello. No haga planes para pasar el día sin consultar con su pareja. Sea prudente con sus gastos y no haga excesos de ningún tipo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Buen día para reunirse con amigos, siempre que sea fuera de su casa. Un familiar puede mostrarse poco comprensivo y un tanto autoritario. Acaso conozca a una persona con la que intimará fácilmente.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En el plano profesional alguien le ayudará entre bastidores. Esté atento y no desaproveche ninguna oportunidad que le pueda salir al paso. En el terreno personal deje que se imponga el sentido común y huya de entrevistas secretas si quiere sentirse tranquilo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Quizás se sienta molesto por temas económicos. Procure ver las cosas tal como son, ya que aunque encuentre oposición también habrá quienes estén de su lado. Su pareja no se solidarizará con usted y tendrá una visión muy diferente de las cosas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy verá bajo un prisma muy optimista sus perspectivas profesionales, pero acaso no sea realista. Fíjese una meta razonable y vaya derecho a sus objetivos. En el plano familiar habrá buen entendimiento y comprensión.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy le será más fácil conseguir apoyo en lo referente a un proyecto profesional. Tenga presente, sin embargo, no contraer compromisos económicos por encima de sus posibilidades. Su vida social se intensificará sensiblemente y le brindará buenos momentos.