Cinco marcas españolas entre los mejores aceites de oliva del mundo

España vuelve a demostrar su poderío en el competitivo universo del aceite de oliva virgen extra (AOVE), situando a cinco de sus marcas en el prestigioso Top 10 de los Evooleum Awards para la campaña 2024/25. Este reconocimiento, que se plasma en la décima edición de la Guía Evooleum, reafirma la posición del país como el mayor productor mundial y, lo que es más importante, como un referente indiscutible de calidad y excelencia. Aunque el primer puesto de este año ha sido para un AOVE italiano, el Monini Monocultivar Coratina, la abrumadora presencia española en el listado de los 100 mejores del mundo —con 67 representantes— es un testimonio rotundo del saber hacer de las almazaras nacionales.

Este certamen internacional, que reúne a expertos catadores de todo el globo, analiza aceites de hasta 11 países, desde potencias tradicionales como Italia, Grecia y Portugal hasta productores emergentes como Sudáfrica, Brasil o China. En este exigente escenario, que un país acapare dos tercios de la lista de honor y la mitad del Top 10 no es casualidad, sino el resultado de una apuesta decidida por la innovación, el cuidado del olivar y la búsqueda incansable de la perfección en cada gota de oro líquido.

Un podio con sabor manchego

La competición de este año ha sido especialmente reñida en las primeras posiciones. Tras el galardonado aceite italiano, la medalla de plata ha viajado hasta Sudáfrica con el De Rustica Estate Collection Coratina. Sin embargo, el bronce tiene un marcado acento español y llega desde Castilla-La Mancha. Se trata de Valdenvero Hojiblanco, un aceite de Ciudad Real que ha conquistado al jurado con su excepcional perfil, alcanzando una puntuación de 96 sobre 100.

El éxito de esta productora manchega no se detiene ahí, ya que su labor ha sido reconocida con dos galardones adicionales de enorme prestigio: el premio a la Mejor Mujer Productora y a la Mejor Maestra de Almazara. Este doble reconocimiento pone en valor no solo la calidad del producto final, sino también el talento, la técnica y el liderazgo femenino que impulsa la innovación en un sector a menudo percibido como tradicional. Es una prueba fehaciente de que la excelencia del aceite español es fruto del trabajo minucioso de profesionales apasionados.

El corazón indiscutible de la excelencia oleícola

Si bien Castilla-La Mancha se ha hecho un hueco en el podio, es Andalucía la que se consolida como la cuna de los mejores aceites del mundo. Cuatro de los cinco AOVE españoles en el Top 10 provienen de esta comunidad autónoma, demostrando la riqueza y diversidad de sus olivares. En el sexto puesto encontramos al cordobés Knolive Epicure, un sofisticado coupage de las variedades hojiblanca y picuda. Le sigue, en la octava posición, el jienense Señorío De Camarasa, un potente monovarietal de la emblemática aceituna picual, la más extendida en España.

Cerrando este selecto grupo, dos joyas más de la provincia de Córdoba ocupan los puestos noveno y décimo. Parqueoliva Serie Oro, una mezcla de picuda y hojiblanca, y Rincón De La Subbética, un monovarietal de hojiblanca que ya el año pasado se alzó con el segundo puesto mundial. Esta concentración de premios en la región andaluza, especialmente en las denominaciones de origen de Priego de Córdoba y Jaén, subraya su dominio absoluto en la producción de aceites de alta gama.

El dominio en cifras

Más allá de las medallas y los puestos de honor, el dato más revelador del liderazgo español es su presencia masiva en el listado completo de los 100 mejores AOVE del mundo. Con un total de 67 aceites seleccionados, España no tiene rival. Esta hegemonía se refleja en una distribución geográfica que, si bien está liderada por los 44 aceites de Andalucía, muestra la extensión de la cultura del olivo de calidad por todo el territorio. Le siguen Castilla-La Mancha con nueve representantes, Madrid con cuatro, y Navarra y Cataluña con tres cada una, además de la presencia de Extremadura, la Comunidad Valenciana y Murcia.

Aunque en 2023 un aceite español (Dehesa El Molinillo Coratina) sí logró el primer puesto absoluto, la consistencia demostrada año tras año es la verdadera noticia. Mantener una representación tan elevada en un ranking tan exigente confirma que la producción española no es solo una cuestión de volumen, sino un sinónimo de calidad suprema, diversidad de sabores y una tradición que sabe mirar al futuro para seguir cosechando éxitos.