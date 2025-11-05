Una 'influencer' chilena, sobre cómo se relacionan los españoles: "Me encanta" | Vídeo

Muchos extranjeros vienen a visitar o a vivir a España, ya que es uno de los países con mejor calidad de vida. Sin embargo, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones muy diferentes a las de sus países de origen.

Las redes sociales han mostrado claramente esta tendencia creciente, evidenciando cómo España se ha convertido en un destino popular por múltiples motivos: su gastronomía, su clima, su riqueza cultural y muchos otros aspectos destacables.

Una de las personas que quiso compartir su experiencia en España fue la creadora de contenido chilena Maite Leturia, conocida en redes sociales como @themaiteway, quien habló especialmente sobre la forma en que las personas se relacionan entre sí en el país.

La chilena, que tiene más de 100 mil seguidores en TikTok, comenzó diciendo en el vídeo que lo que más le encanta de la cultura española es lo directos que son los españoles.

El principal motivo que mencionó es que "los españoles no andan con rollos, no dan mil vueltas para decirte las cosas". Un ejemplo que compartió es que, cuando va a buscar a sus hijos y ve a otros padres que conoce, simplemente le dicen: "Hasta luego". "Ese es el saludo. De entrada, en lugar de un saludo largo, te dicen adiós", señaló en TikTok.

"No vamos a intercambiar más palabras, solamente un saludo cordial", algo que le "encanta". En cambio, en Chile sería totalmente lo opuesto, ya que la reacción es distinta y siempre se preguntan más cosas al momento de saludar a una persona.

Una actitud "falsa" y "que realmente a nadie le interesa y tampoco nadie responde realmente cómo está". Según ella, lo mejor que se puede hacer es cómo lo hacen los españoles, debido a que "no das pies a que la conversación siga, me encanta".

La opinión de la chilena no está pasando desapercibida en redes. Un usuario no comparte su opinión: "Prefiero engañarme con una conversación superficial, que poner esos límites". Otro señala: "Nada como un simple gesto con la cabeza y ya está".