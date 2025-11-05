El horóscopo de mañana, jueves 6 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 6 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Sus avances profesionales no le satisfarán, pero no se desanime y trate de hacer un alto en el camino. Olvídese este fin de semana del trabajo y centre su interés en descansar y pasarlo bien. Buenas relaciones afectivas. Su pareja hará alarde de diplomacia y persuasión.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El compañerismo será la nota más destacada de la jornada laboral. Si tiene hijos muéstrese firme y no haga concesiones de las que podría arrepentirse. Día propicio a la diversión si logra ser moderado en sus gastos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Cuidar al máximo los pequeños detalles puede ser el mejor modo de arreglar cuestiones importantes. No vaya de compras a menos que tenga claro lo que desea. En su entorno familiar puede haber puntos de vista muy encontrados.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Procure no perder los nervios, aunque un familiar le de razones suficientes para ello. No rehuse una invitación que podría darle múltiples motivos de satisfacción. Buenas relaciones amistosas. Su pareja necesitará apoyo y comprensión.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si planea una inversión no cuente con el apoyo financiero prometido, porque es muy probable que no lo consiga. Sea realista a la hora de tomar decisiones y calcule solo sus posibilidades. Su pareja será más objetiva que usted.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Día tumultuoso en el entorno familiar, porque más de uno querrá imponer su opinión. Procure ser diplomático y manténgase al margen, pues es posible que, de intervenir, salga perdiendo. Por la noche las relaciones amistosas se anuncian muy favorables.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Acaso haya una gran diferencia entre sus objetivos y lo que realmente consiga. Huya de cualquier juego de azar, pues la suerte estará en contra suya. En el terreno afectivo habrá plena comprensión.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En lo profesional se abrirán nuevas perspectivas que le forzarán a superarse. La amistad dejará su lugar a los intereses familiares. Las relaciones íntimas podrían verse afectadas por razones ocultas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Surgirán imprevistos y deberá esperar a tener toda la información necesaria antes de tomar decisiones. Controle su crédito muy cuidadosamente. Un niño podría presentar un cierto grado de incomunicación.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque aumenten las presiones en su trabajo procure no examinar las cosas superficialmente. Es probable que en el campo afectivo reciba un desengaño. Su vida sentimental se anuncia prometedora.Controle su dieta o su buen estado físico se resentirá.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Es posible que surja algún problema por cuestiones de honorarios. No dé nada por seguro y cerciórese bien de que está recibiendo una justa compensación por sus servicios. En el terreno familiar reinará la comprensión.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy será un día afortunado para usted en el aspecto profesional, ya que conseguirá cerrar importantes operaciones. En el plano familiar, sin embargo, le resultará difícil que los demás compartan su punto de vista.