El horóscopo de mañana, miércoles 5 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 5 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Acaso deba desistir de un proyecto al que no encuentra salida. No se desanime y piense en otro. Si tiene hijos sería conveniente que interviniese más en su educación. Buen entendimiento con su pareja.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tendrá la mente ágil y despierta lo que facilitará las actividades intelectuales. Deberá controlar su vida social si no quiere que le desborde. Conseguirá comprender mejor a un familiar muy íntimo. Por la noche el acento estará puesto en el amor.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su actividad laboral será intensa y con buenos logros. Estado de ánimo con tendencia a la exageración Procure no hacer un mundo de pequeñas cosas y no discuta por naderías. Por la noche lo pasará bien.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hará grandes progresos en su actividad profesional. En el plano afectivo su sensibilidad estará muy acentuada y el más pequeño roce le hará replegarse en usted mismo. Huya de gastar más de lo conveniente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No es buen momento para correr riesgos económicos de ninguna clase. Controle el uso de sus tarjetas de crédito y eluda cualquier tipo de juegos. El clima familiar será sosegado. Por la noche los amigos le ayudarán a pasarlo bien.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Habrá altibajos en el desarrollo de su labor y quizás no pueda llevar a cabo lo que se había propuesto. En el plano personal tendrá ideas contradictorias y no sabrá si quedarse a solas o salir en busca de diversión. Procure, en cualquiera de los casos, no dejarse llevar por el escapismo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrá un contratiempo en el plano profesional, pero también habrá buenas noticias. La cordialidad será nota dominante en sus relaciones amistosas. Su familia constituirá su mejor apoyo en lo económico.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En temas profesionales no trate de imponer sus opiniones a los demás y fomente el compañerismo si quiere conseguir sus objetivos. Si va de compras seguro que acertará. Habrá alegría en su entorno familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Necesitará la ayuda de otras personas si quiere llevar a buen puerto su cometido profesional. Las relaciones amistosas pueden tomarle más tiempo del conveniente. Procure multiplicar la atención a su pareja.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Si trabaja duro conseguirá resultados económicos inmediatos. Pisa terreno firme en lo profesional, pero sus relaciones personales se presentan confusas a todos los niveles. Trate de clarificarlas, sobre todo en lo tocante a las familiares y las de pareja.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Aunque hoy le acompañe el éxito en su trabajo tenga cuidado de no descuidar detalles importantes. Un amigo se mostrará poco razonable y acaso acabe con su paciencia. La noche será propicia a actividades hogareñas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su intuición le será hoy de gran ayuda y le proporcionará nuevas posibilidades de ingresos. Procure controlar sus gastos y sujetarse a un presupuesto, pues de lo contrario se podría ver en un aprieto. Es muy posible que haya tensiones en el seno familiar.