El motivo por el que las azafatas te saludan cuando subes a un avión: "No es solo cortesía"

Más allá de la sonrisa, les permite detectar pasajeros en mal estado y reconocer quiénes podrían ayudar ante una emergencia

Una azafata argentina de Emirates genera interés en TikTok al revelar su salario: "No pagamos alquiler, ni..."

Bárbara Bacilieri, azafata de vuelo: "Cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua... lo tratamos de esconder"

Azafatas sonriendo.

Azafatas sonriendo. / AIR NOSTRUM / Europa Press

Mariona Carol Roc

Cuando subimos a bordo de un avión, lo primero que solemos encontrar son a las azafatas, que nos reciben con una sonrisa amable y un cordial buenos días” o “bienvenidos a bordo”.

Sin embargo, lo que muchos pasajeros desconocen es que este gesto de cortesía tiene una función mucho más importante: forma parte de los protocolos de seguridad de la aeronave y del bienestar de todos los viajeros.

Evaluación rápida de pasajeros

Una azafata ha explicado recientemente en redes sociales el verdadero propósito detrás de este saludo inicial, y su vídeo se ha vuelto viral. Según cuenta, el gesto no solo es una muestra de educación, sino también una forma de evaluar de manera rápida el estado de los pasajeros.

"¿Sabías que una auxiliar de vuelo no te saluda al entrar al avión solamente por educación, sino también para asegurarse de que no has bebido demasiado o te sientes demasiado mal para volar?", comenta en su publicación.

Identificación de pasajeros clave en emergencias

Pero la función del saludo no se limita a evaluar la sobriedad o el estado de salud de los viajeros. La azafata añade que también permite a la tripulación identificar a aquellos pasajeros que podrían ser de ayuda en caso de una emergencia.

Esto resulta fundamental, ya que los tripulantes deben estar preparados para enfrentar desde complicaciones médicas hasta situaciones que requieran evacuar la aeronave con rapidez.

Más allá de la amabilidad

Este breve gesto, que muchos consideran un simple protocolo de cortesía, se convierte así en una herramienta clave para garantizar la seguridad y eficiencia a bordo.

Noticias relacionadas

La sonrisa de las azafatas cumple una doble función: dar la bienvenida y, al mismo tiempo, proteger a todos los que viajan en la aeronave.

